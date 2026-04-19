Kapıkule ve İstanbul Havalimanı'nda rekor yakalama! 420 kilo esrar ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Edirne ve İstanbul'da gerçekleştirdikleri iki ayrı operasyonla uyuşturucu kaçakçılarına büyük bir darbe vurdu. Toplam 420 kilo esrarın ele geçirildiği operasyonlarda yakalanan maddelerin piyasa değerinin yaklaşık 378 milyon 107 bin lira olduğu açıklandı.

TIR ve Kargo Gönderisinde Yakalandı

İlk operasyonda, Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR risk analizi kapsamında takibe alındı. Yapılan detaylı aramada 280 kilo esrar ele geçirildi. İstanbul Havalimanı'ndaki ikinci operasyonda ise ABD çıkışlı bir kargo gönderisinden 140 kilo esrar çıktı.