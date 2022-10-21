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Kahramanmaraş'ta operasyona giden ekibe saldırı: 3 polis yaralandı, 1 şüpheli ölü ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta operasyona giden ekibe saldırı: 3 polis yaralandı, 1 şüpheli ölü ele geçirildi
21.10.2022 15:48

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Kahramanmaraş'ta aranan kişiyi yakalamak için eve giden polislere ateş açıldı. Saldırıda 3 polis memuru yaralanırken, şüpheli ölü ele geçirildi. Polis ekipleri, kaçan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Kahramanmaraş'ta şüpheli şahsın evine yapılan baskında polis ekiplerine ateş açıldı. Çıkan çatışmada 3 polis memuru yaralandı.

ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ
İhbar üzerine gasp suçundan aranması bulunan şahısları yakalamak isteyen polis ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesi Divanlı Mahallesi'ndeki müstakil bir eve operasyon düzenledi.

Operasyona silahla karşılık veren zanlılar 3 polis memurunu vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Olay yerine Özel Harekat polis ekipleri de sevk edilerek, operasyona destek sağlandı.

Operasyonda yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 1 şüpheli ölü ele geçirildi, 1 şüpheli ise yakalandı.

ŞÜPHELİ ARANIYOR
Olay yerine İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolga Yağan da gelerek inceleme yaptı.

Olayda yaralanan polis memurları B.S., H.K. ve A.B. Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim Ek Hizmet Binası Acil Servise kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı polislerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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