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Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 2’si ağır 6 yaralı!
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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2’si ağır 6 yaralı!

Giriş Tarihi: 16.05.2025 20:48:02 Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 21:00:56

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 6 kişi yaralandı. Kaza mahallinden gelen ilk görüntüler.

Kahramanmaraş'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Elmalar Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin henüz ismi öğrenilemeyen iki otomobil seyir halindeyken kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada 2'si ağır yaralı 6 kişi Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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