TBMM Okul Saldırıları Güvenlik Araştırma Komisyonu Kuruluyor
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta peş peşe yaşanan ve Türkiye’yi yasa boğan okul saldırılarının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) harekete geçti. Meclis’teki tüm siyasi partiler, okul güvenliği ve saldırıların tüm boyutlarıyla incelenmesi amacıyla ortak bir araştırma komisyonu kurulması konusunda mutabakata vardı. 21 Nisan’da çalışmalarına başlaması beklenen komisyon, "suça sürüklenen çocuklar" dosyasını da kapsayacak.