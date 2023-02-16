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Kahramanmaraş depremi köyü kağıt gibi ikiye böldü! Yarık yüzlerce metre ilerledi

Kahramanmaraş depremi köyü kağıt gibi ikiye böldü! Yarık yüzlerce metre ilerledi
16.02.2023 10:35

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Kahramanmaraş merkez üslü meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık iki deprem sonrası bölgede bulunan Çiğli köyü adeta ortadan ikiye bölündü. Tarlaları da ayıran yarık köyün içinden geçti. Yarığın üstünde bulunan evler yerle bir oldu.

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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında oluşan yarık Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Çiğli köyünü ortadan ikiye böldü. Tarlaları da ayıran yarık köyün içinden geçerek ilerledi. Yarığın üstündeki evler yerle bir oldu. Bir çizgi gibi köyü bölen yarık havadan da görüntülendi.



Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Çiğli köyünde buğday tarlasını ortadan ikiye bölen yarık oluştu. Metrelerce uzunlukta devam eden fay kırığı vatandaşları ise tedirgin etti. Pazarcık-Narlı civarından başlayarak Çelikhan'a doğru, daha sonra da Kırıkhan civarından Türkoğlu'na doğru devam eden fay kırığı havadan görüntülendi. Kilometrelerce uzunlukta olan kırık depremin büyüklüğünü gözler önüne seriyor.



"1 ŞUBAT'TA MEMLEKETİME GELDİM, CEHENNEM GİBİYDİ"
Londra'da yaşayan ve 1 Şubat'ta köyüne tatile gelen Bedran Bedo Cullu, o anları anlattı. Cullu, "Normalde Londra'da yaşıyorum, depremden 5 gün önce Türkiye'ye memleketime geldim. Normalde 9 Şubat'ta dönmek üzere gelmiştim. Deprem günü cehennem gibiydi. Önce uykudan kalktığımız zaman büyük bir ses duyduk.

Neyin ne olduğunu anlamadık. Öyle bir sarsıntı yaşadık ki anlatamam. 3 şekilde oldu, önce sağa sola salladı, sonra öne arkaya, daha sonra olduğu yerde zıplatan bir depremdi. Çok değişik bir şeydi. Dışarıya kendimizi attığımız zaman hala devam ediyordu.

Dışarıda zifiri karanlık vardı, göz gözü görmüyordu. Kendi ellerimizle sevdiklerimizi enkazdan çıkardık. Daha sonra günler boyu vefat haberi aldık. 20 Şubat'a kadar burada yaralarımızı sarmaya çalışacağım. Bu durumda köylülerimi, akrabalarımı, dostlarımı bırakma gibi bir düşüncem olmadı" dedi.

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