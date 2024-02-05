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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 05 Şubat 2024, 16:02 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2024, 16:40

Kadın müşteriden taksiciye akılalmaz sözler: "Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar ya, vursunlar.''

Aydın'ın Efeler ilçesinde kadın müşteri ile taksicini akılalmaz muhabbeti kameralara yansıdı. Taksiye binen M.Ç. adlı kadın müşteri tartıştığı taksici Mehmet Cihan'a ''Arkadan vurulan taksici Oğuz Erge'' cinayetini anımsatıp; "Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar ya, vursunlar. Senin gibi adamları vursunlar" dedi. Taksi şoförü olay anına dair kamera görüntüleri ile polise giderek kadın müşteriden şikayetçi oldu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde taksiye binen M.Ç. adlı kadın tartıştığı şoför Mehmet Cihan'a "Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar ya, vursunlar. Senin gibi adamları vursunlar" dedi. Polise gidip kamera görüntüleri ile şikayetçi olan şoför Cihan, "Bana ettiği küfürler değil; taksiden inerken söylediği sözler zoruma gitti. İzmir'de geçtiğimiz günlerde bir meslektaşımız öldürüldü" dedi.

Otogar Taksi Durağı'na bağlı olarak çalışan taksici Mehmet Cihan, dün saat 03.30 sıralarında Aydın Adliye binası önünden 2 kadın müşteri aldı. Ön koltukta oturan yolcu M.Ç. ile İzmir'den 5 ay önce Aydın'a geldiği öğrenilen 2 çocuk babası taksi şoförü Cihan arasında tartışma çıktı. Cihan, kendisine küfreden yolcuyu, araçtaki kameranın kayıtta olduğunu belirtip, uyardı. Fakat yolcu küfürlerine devam edip, "Kendini arızaya bağlama. Burası Ankara değil; seni kimse burada silahla vurmayacak. Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar ya, vursunlar. Senin gibi adamları vursunlar" dedi. Cihan, 2 yolcusunu daha sonra Güzelhisar Mahallesi'ndeki evlerinin önünde indirdi. Görüntüler taksi sahibi tarafından sosyal medyada paylaşırken, Mehmet Cihan bu sabah Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, M.Ç.'den şikayetçi oldu.

'HER ŞEY 10 SANİYELİK'

Mehmet Cihan, "Herkes hayatta namusu ve şerefi için yaşıyor. Bana ettiği küfürler değil; taksiden inerken söylediği sözler zoruma gitti. İzmir'de geçtiğimiz günlerde bir meslektaşımız öldürüldü. Neden öldürüldü? Para için. Araba kullanırken önümüze bakıyoruz; arkamıza değil. O şartlarda polemiğe girdik, bana küfretti. O sırada yanımdakine mi arkamdakine mi yoksa yola mı bakayım? Arkamdan silah veya bıçak mı çekilecek onu mu kontrol edeyim? Yazık, günah. Her şey 10 saniyelik. 2 çocuğumun rızkı için mücadele veriyorum. Sonucu bu olmamalı" dedi.

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