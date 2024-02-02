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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024, 23:09 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2024, 23:16

▶️ Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan "Hafize Gaye Erkan" ve "OVP" Açıklaması!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hafize Gaye Erkan'ın affını istemesiyle ilgili olarak "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından güçlü bir siyasi sahiplenme ile bizzat açıklanan orta vadeli programımız kararlı bir şekilde uygulanmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası Başkanlığından affını istemesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamasında, "Şahsi nedenlerle Merkez Bankası Başkanlığı görevinden affını isteyen Sayın Hafize Gaye Erkan'a yaptığı hizmetler için teşekkür ediyorum.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu başta olmak üzere katıldığı çalışmalarda yaptığı katkıları takdirle hatırlayacağız.

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından güçlü bir siyasi sahiplenme ile bizzat açıklanan orta vadeli programımız kararlı bir şekilde uygulanmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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