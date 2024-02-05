'Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar ya, vursunlar' diyen kadından özür videosu!

Aydın'ın Efeler ilçesinde taksiye binen M.Ç. adlı kadın tartıştığı şoför Mehmet Cihan'a "Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar ya, vursunlar. Senin gibi adamları vursunlar" dedi. Polise gidip kamera görüntüleri ile şikayetçi olan şoför Cihan, "Bana ettiği küfürler değil; taksiden inerken söylediği sözler zoruma gitti. İzmir'de geçtiğimiz günlerde bir meslektaşımız öldürüldü" dedi.



Otogar Taksi Durağı'na bağlı olarak çalışan taksici Mehmet Cihan, dün saat 03.30 sıralarında Aydın Adliye binası önünden 2 kadın müşteri aldı. Ön koltukta oturan yolcu M.Ç. ile İzmir'den 5 ay önce Aydın'a geldiği öğrenilen 2 çocuk babası taksi şoförü Cihan arasında tartışma çıktı. Cihan, kendisine küfreden yolcuyu, araçtaki kameranın kayıtta olduğunu belirtip, uyardı. Fakat yolcu küfürlerine devam edip, "Kendini arızaya bağlama. Burası Ankara değil; seni kimse burada silahla vurmayacak. Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar ya, vursunlar. Senin gibi adamları vursunlar" dedi. Cihan, 2 yolcusunu daha sonra Güzelhisar Mahallesi'ndeki evlerinin önünde indirdi. Görüntüler taksi sahibi tarafından sosyal medyada paylaşırken, Mehmet Cihan bu sabah Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, M.Ç.'den şikayetçi oldu.



'HER ŞEY 10 SANİYELİK'



Mehmet Cihan, "Herkes hayatta namusu ve şerefi için yaşıyor. Bana ettiği küfürler değil; taksiden inerken söylediği sözler zoruma gitti. İzmir'de geçtiğimiz günlerde bir meslektaşımız öldürüldü. Neden öldürüldü? Para için. Araba kullanırken önümüze bakıyoruz; arkamıza değil. O şartlarda polemiğe girdik, bana küfretti. O sırada yanımdakine mi arkamdakine mi yoksa yola mı bakayım? Arkamdan silah veya bıçak mı çekilecek onu mu kontrol edeyim? Yazık, günah. Her şey 10 saniyelik. 2 çocuğumun rızkı için mücadele veriyorum. Sonucu bu olmamalı" dedi.

Taksicilere Yönelik Küfür ve Hakaret Olayı

Taksi şoförüne küfür ve hakaret ettiği gerekçesiyle şikayet edilen M.Ç olay gecesine dair açıklamalarda bulundu. Yaşanan olayla ilgili duyduğu üzüntüyü ve pişmanlığı dile getiren M.Ç., tüm taksici camiasından özür diledi.

Pişmanlık ve Özür

M.Ç. yaptığı açıklamada, "Çok üzüldüm ve çok mahcubum. Bu konu hakkında ne diyeceğimi bilemiyorum" dedi ve duygularını kelimelerle ifade edemeyeceğini belirtti. Taksiciyle yaşadığı anlaşmazlığı detaylandıran M.Ç., taksimetrenin fazla yazdığını düşünerek sinirlendiğini ve bu durum üzerine küfür ettiğini açıkladı.

Olayın Detayları

M.Ç., "Bir yerden arkadaşlarla birlikte çıktık ve taksiye bindik. Taksici tarif ettiğimiz sokaklardan bir, iki defa geçince sinirlendim" diye konuştu. Taksiciyle yaşanan anlaşmazlık sonrası pişmanlık duyduğunu ifade eden M.Ç., söylediği sözler için kendinden nefret ettiğini söyledi.

Topluma ve Taksicilere Açık Özür

Yaptığı hatanın farkına varan M.Ç., "Bütün toplumdan ve tüm taksici camiasından özür diliyorum. Telafi edebileceğim bir durum varsa her zaman hazırım" ifadelerini kullandı. M.Ç., sözlerinin stres kaynaklı olduğunu belirterek, keşke bu sözleri hiç söylemeseydim dedi ve doğrudan etkilenen taksi şoföründen de özür diledi.