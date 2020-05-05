Gaziantep Emniyet Müdürlüğü FETÖ soruşturması kapsamında '@Kacsaatolduson' ve '@dahibilal' gibi FETÖ propagandası yapan hesapları çalıştıran kişiyi tespit etti. Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in bizzat takip ettiği dosya kapsamında Terörle Mücadele ekipleri kimlik tespiti yapılan Hüseyin Y. isimli şüphelinin adresine baskın yaptı. Gözaltına alınan şüpheli Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Evinde ise arama yapıldı. Dijital materyallere el konuldu.

FETÖ'DEN CEZAEVİNE GİRMİŞ ÇIKMIŞ

Şüphelinin, FETÖ dershanesinde öğretmenlik yaptığı, ailesi ile Gaziantep'ta yaşadığı, daha önceden FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanarak bir süre cezaevinde kaldığı belirlendi. Şüphelinin el konulan cep telefonu da araştırmaya alındı. Şüphelinin, FETÖ/PDY Terör Örgütü Emniyet Mahrem Yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlendi.

NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ'NE ÇIKARILDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hüseyin Y. Gaziantep Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkça sorgulanan şüpheli FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak suçu kapsamında tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Şüphelinin sorgusu halen sürüyor.

Nazif Karaman/Sabah