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  • 10.11.2018 03:39
  • Son Güncelleme: 10.11.2018 - 03:39

’cülerin daki kirli oyunu

Kendilerini farklı kimliklerin altına gizleyerek platformlarında Fetullahçı Terör Örgütü () propagandası yapan hesapların gerçek yüzleri ortaya çıkmaya devam ediyor. ‘Atatürkçülük’ kisvesi altında FETÖ’yü savunan ‘ Oldu’ (kacsaatoldu1881) isimli Twitter hesabının Türkiye Cumhuriyeti aleyhindeki tüm çalışmaları deşifre edildi.

FETÖ’cülerin sosyal medyadaki kirli oyunu

Yaptıkları binbir türlü takiyye ile bilinen Fetullahçı Terör Örgütü () mensupları deşifre olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda Fuat Avni hesabı ile yalan haber ve FETÖ propagandası yapan FETÖ'nün trolü, emniyet güçleri tarafından yakalanmıştı. Son olarak Atatürk isminin altına saklanarak Türkiye Cumhuriyeti'ne saldıran @kacsaatoldu1881 isimli Twitter hesabının nasıl FETÖ propagandası yaptığı ortaya çıktı.

İlgili hesabın, Stratfor isimli sözde özel istihbarat şirketinin gecesi yaptığı yalan haberleri paylaştığı öğrenildi. En çok dikkat çeken paylaşımlar arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesi kaçtığı yalanı ve darbeyi destekleyen tweetler yer alıyor.

TWEETLERİ SİLDİ, İSMİNİ DEĞİŞTİRDİ AMA DEŞİFRE EDİLMEKTEN KURTULAMADI
Özellikle, 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında halkın direnişini küçümsemek ve etki ajanlığı yapmak için attığı tweetler ile dikkat çeken Oldu hesabının kullanıcısının tweetleri sildiği görüldü. FETÖ propagandacısı, attığı tweetleri silse de deşifre edilmekten kurtulamadı.Darbeyi destekleyen tweetlerinin ortaya çıkmasıyla söz konusu FETÖ'cü hesap sosyal medyada büyük tepki topladı.

İşte attığı tüm tweetlerle 'Kaç Saat Oldu' isimli Twitter hesabının yalanları ve özellikle 15 Temmuz darbe girişimi esnasında yaptığı FETÖ propagandası:


FETÖ ÜSLUBU İLE YİNE AYNI YALAN
17-25 Aralık darbe girişimi zamanında deşifre edilen "AK Partiliyim ama..." diye başlayan söylemlerin inandırıcılığını yitirmesine rağmen bu kılıf, FETÖ üyelerinin hala sık sık başvurduğu bir algı yönetmi.

Bu sefer de "Seçim öncesi medyayı susturuyorlar" yalanı ile kendini savunmaya çalışan Kaç Saat Oldu isimli hesap, kendisine gönderilen FETÖ üslubu ile yazılmış bir mesajı paylaştı. İşte o paylaşım:

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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