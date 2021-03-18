Kabe'ye hakaret davasında tutuklu iki öğrenciye tahliye

Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe resminin üzerine Şahmeran ve LGBTİ serilmesine ilişkin 2'si tutuklu 7 öğrencinin “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 3'er yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada tutuklu sanıklar Doğu Demirtaş ve Selahattin Uğuzeş'in tahliyesine karar verildi. HDP ve CHP'liler duruşmaya katılarak Kabe'ye hakaret edenlere sahip çıktı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde LGBT amblemi yerleştirilmiş Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 2'si tutuklu 7 öğrencinin "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı.

Duruşmaya katılan Canan Kaftancıoğlu, Özgür Özel ve Hüda Kaya gibi HDP ve CHP'li isimlerin öğrencilere sahip çıkması dikkat çekti.

Çağlayan Adliyesi önünde sapkın Luti (LGBTİ) bayrağı açanlar oldu.

"ESERİ ASANI GÖRMEDİM"

İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada savunmasını yapan sanık Hazar Kolancalı, "Delil niteliğindeki haber düpedüz hakaret içeriyor. Buradan çıkınca can güvenliğimiz var mı bilmiyorum. Bizi teşhis eden güvenliği tanımıyorum. Uzun zamandır kötü hissediyorum. Neden burada olduğumu anlamıyorum. Fiziki olarak iyi görüyor olabilirim ama psikolojik olarak kötüyüm. Eseri asanı görmedim" dedi.

Sanık Eda Kalafat ise "Söz konusu etkinlik LGBTİ kulübüyle alakasız. Olayla ilgili olan gelişmeleri bilmiyorum" dedi. Sanık Rümeysa Özüyağlı ise, "Eserle ilgili gelişmeleri bilmiyorum" şeklinde konuştu.

Mahkeme, iddianame iadesi ve beraat talebini reddederek tutuklu sanıklar Doğu Demirtaş ve Selahattin Uğuzeş'in tahliyesine karar verdi. Sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına karar verilerek, duruşma 5 Temmuz'a ertelendi.

Öte yandan duruşma savcısı adli kontrol şartının haftada bir gün belirlenen konumda imza atmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

İDDİANAMEDEN: KİN VE NEFRETE TAHRİK AMACINI DESTEKLER MAHİYETTE



İddianamede, suça konu resimde kullanılan arka plan resminde Müslümanlar tarafından yeryüzündeki en kutsal mekan sayılan Kabe'nin bulunduğu, Kabe'nin bulunduğu kısmın üzerini tamamen örtecek şekilde Şahmeran olarak bilinen mitolojik yaratık/Tanrıça resminin yapıştırıldığı, resmin dört köşesine de LGBTİ+ olarak anılan lezbiyen, gey, biseksüel, transgender, ve interseksüel topluluğu temsil eden amblemlerinin yapıştırıldığı ve resmin bu haliyle bir süre yere koyularak sergilendiği vurgulandı. Resmin altına asılan yazıya yer verilen iddianamede, "metnin de suça konu eylemin kin ve nefrete tahrik amacını destekler ve şüphelilerin kastını yoğunlaştırır mahiyette olduğu, kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı, olayın kamuoyunda ciddi tepki çektiğinin müşahade edildiği, eylemin soyut bir saygısızlık ve reddin ötesinde bir halk kesimine karşı düşmanca tavırlar gösterilmesini sağlamaya veya bu tavırları pekiştirmeye elverişli olduğu" belirtildi.