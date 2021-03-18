CHP ve İYİ Parti HDP’yi korurken bebek ve öğretmen katliamlarını görmedi

Devlet, hukuki haklarını kullanarak bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP için kapatma sürecini başlattı. HDP'nin kapatılmasına karşı çıkan Millet İttifakı kirli yüzünü bir kez daha gösterdi. Terör örgütü PKK, hain saldırılarında çok sayıda bebeği ve öğretmeni şehit etmesine rağmen HDP'yle senkronize bir şekilde terörü meşrulaştırmasına aracılık edenlere büyük tepki oluştu.

PKK'lı teröristlerin en büyük destekçisi HDP olduğu biliniyor. Ceberrut Kemalist rejimin Kürtlere uyguladığı asimile politikasını ters yüz eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kürtlerin haklarına kavuşmasını sağladı. Böylece 40 yıllık Kürt sorununu bitiren Erdoğan HDP'nin siyasi bataklığını kurutmuş oldu.

HDP ise terör örgütü PKK'ya verdiği lojistik ve siyasi destekleri gün geçtikçe artırarak Türkiye'de çoğu anneyi evladından çoğu eşi kocasından ayırdı.

Bölgedeki küçük Kürt çocuklarını kaçırarak PKK terör örgütüne teslim etti. Kızların namusunu dağdaki vahşi teröristlere peşkeş çekti.

Silah bırakmayıp barış sağlayacağına çözüm sürecini sabote eden terör örgütü yatağında uyuyan polisleri FETÖ ve HDP'nin yardımıyla katletti.

Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da yaşanan Hendek olaylarında yollara mayınları bizzat HDP'liler döşedi. Milletin parasını PKK'ya aktardı. Devletin kamyonunu, iş makinesini ve bilimum imkanlarını sözde özerklik ilanı sonrası iç çatışma için kullandı. Belediye başkanları teröristlerin militanı gibi çalıştı.

HDP, eş başkanlarının çağrısını yaptığı Kobani ayaklanmasıyla 40'a yakın masum Kürt vatandaşının katledilmesine neden oldu.

CHP VE DOSTLARI BUNLARI GÖRMEDİ!

Joe Biden'ın desteklediği Türkiye muhalefeti bunca katliamı ve acıyı görmezden geldi, üstünü örttü.

Ceberrut Kemalist rejimin artıkları CHP ve İYİ Parti, HDP ile 2019'daki yerel seçimlerde gizli ittifak kurdu. Dostlarıyla beraber olan vesayet kalıntısı muhalefet, şimdi de HDP'nin kapatılmasına karşı çıkıyor.

Tüm propagandalarını HDP'yi korumak üzerine kuruyor. Medyaları aracılığıyla topluma fitne yayıyor. Sosyal medyadaki trolleriyle her gün taraftarlarını zehirliyor. Partilerinde terör militanlarını üst düzey görevlere getiriyor.

BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN ŞEHİT ETTİĞİ BEBEKLER...

Kanlı eylemlerinde bebek ve çocukları hedef almaktan kaçınmayan PKK'lı teröristler, 30 yılı aşkın sürede yüzlerce çocuğu katletti, çok sayıda çocuğu yaraladı ya da sakat bıraktı. Terörün son kurbanı 11 aylık Mustafa Bedirhan Karakaya oldu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu sivil araçta bulunan asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği hayatını kaybetti.

21 Ekim 1993 günü Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Derince köyünde 1993'te teröristlerce kurşuna dizilen 13'ü çocuk 22 kişi arasında bulunan 3 yaşındaki Serkan Erdem'in bedeni kurşunlanmış fotoğrafı terörün acımasız yüzünü dünya kamuoyuna gösterirken, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan da bu katliamdan sonra "bebek katili" olarak hafızalara kazındı.

7 Mart 1987'de Mardin'in Nusaybin ilçesi Açıkyol köyünde 6'sı çocuk 8 kişi kurşuna dizildi.

20 Haziran 1987'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Mardin'in Ömerli ilçesindeki köy korucusu ailelerin yoğunlukta olduğu Pınarcık köyünde 16'sı çocuk 30 kişi öldürüldü.

20 Ağustos 1987'de PKK'nın Mardin Dargeçit, o tarihte Midyat İlçesi'ne bağlı bucak olan bugünün Dargeçit İlçesi'ne bağlı Bahçe Mezrası'nda gece saat 22.30'da 10 kadar PKK'lı Şehmus Arık'ın evini bastı. Teröristler Kalaşnikoflarla Katliam Yaptı.2 Kadın, 3 çocuk hayatını kaybetti. 4 aylık Hamza kurşunlandığında beşikteydi.

19 Ağustos 1987'de Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Milan mezrasına saldıran teröristler, aralarında 3 ve 6 günlük 2 bebeğin de bulunduğu 25 sivili öldürdü. Katledilenlerin 14'ü 18 yaşından küçüktü.

21 Eylül 1987'de Şırnak'ın Güneyce köyü Çiftekavak mezrasını basan PKK'lılar, 2'si hamile 5 kadın, 4'ü çocuk 11 kişiyi katletti, 2 kişiyi ağır yaraladı.

8 Temmuz 1987'de Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Yuvalı köyü Haraberk mezrasına saldıran PKK'lı teröristler, aynı aileden 7'si çocuk 2'si kadın 9 kişiyi katletti.

22 Haziran 1992'de Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Seki köyündeki 2 korucunun evine baskın düzenleyen teröristler, 8'i çocuk 10 kişiyi katletti, 2 kişiyi ağır yaraladı.

Bitmiyor! Böyle binlerce örnek daha var....

PKK'NIN ŞEHİT ETTİĞİ ÖĞRETMENLER...

Terör örgütü, hain saldırılarında çok sayıda öğretmeni de şehit etti.

Bölücü terör örgütü PKK tarafından katledilen Necmettin Yılmaz, Şenay Aybüke Yalçın, Neşe Alten, Ayşe ve Numan Konakçı, Yasemin ve Bayram Tekin'i acımasızca şehit etti.

Müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, terör örgütü PKK mensuplarınca 9 Haziran 2017'de 22 yaşında Batman'ın Kozluk ilçesinde şehit edildi.

Sınıf öğretmeni 23 yaşındaki Necmettin Yılmaz ise 16 Haziran 2017'de yaz tatilini geçirmek için görev yeri Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'nin Torul ilçesine dönerken PKK'lı teröristlerce Tunceli-Erzincan kara yolunun Pülümür ilçesi kesiminde aracı yakıldıktan sonra kaçırıldı.

Teröristlerce katledilen Necmettin öğretmenin naaşı, 12 Temmuz 2017'de Tunceli'deki Pülümür Çayı'nda bulundu.

Neşe Alten, görev yeri Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde PKK'lı teröristlerce 26 Ekim 1993'te babasıyla şehit edildi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Babahaki Köyü İlköğretim Okulu'nda görev yapan Numan ve Ayşe Konakçı çifti, 26 Ekim 1993'te şehit edildi.

Terör örgütü PKK mensupları, Bitlis'in Düzköy Erikli Köyü İlkokulunda öğretmen olan Yasemin Tekin, Düzköy Erikli Köyü Ortaokulunda görev yapan eşi Bayram Tekin ve küçük kızları Betül'ü 25 Ekim 1993'te şehit etti.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde terör örgütü üyeleri, 11 Eylül 1994'te 6 öğretmeni şehit etti.

Öğretmenler Rüstem Şen, Metin Kaynar, Ali İhsan Çetinkaya, Mustafa Karınca, Buminhan Temizkan ve Vedat İnan, okul lojmanında şehit edildi.