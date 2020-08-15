Joe Biden seçimi kazanırsa Türkiye ile ilişkileri nasıl olur? Uzman isim A Haber canlı yayınında açıkladı

15.08.2020 23:38

ABD'de 3 Kasım tarihinde başkanlık seçimleri gerçekleştirilecek. Peki, seçimde Demokratların adayı olarak Donald Trump ile yarışacak olan Joe Biden'ın kazanma ihtimali ne? Eğer seçimi Biden kazanırsa ABD ile Türkiye'nin ilişkileri nasıl olur? Son anketlerde kamuoyunda hangi aday ABD'de önde? SETA Washington Koordinatörü Doç. Dr. Kadir Üstün, merak edilen soruları A Haber canlı yayınında cevapladı. İşte detaylar...

A Haber canlı yayınında konuşan Doç. Dr. Kadir Üstün, Biden'ın kazanması durumunda Obama'nın devam niteliğinde bir yol izleneceğini kaydetti. Üstün, dünyayı derinden etkileyen yeni tip koronavirüs salgınında en büyük yarayı alan ABD'de Trump'ın büyük yara aldığını ve Biden'in seçilme olasılığının daha yüksek olduğunu ifade etti.





"TÜRKİYE İLE YAKINDAN ÇALIŞMASI GEREKTİĞİNİ ANLAYACAK"

Biden'in başkan seçilmesinin Türkiye ile ABD ilişkilerini çok olumsuz yönde etkileyeceğini düşünmediğini söyleyen SETA Washington Koordinatörü Doç. Dr. Kadir Üstün, "Biden, başkan seçildiğinde Türkiye ile yakından çalışması gerektiğini anlayacaktır." dedi.