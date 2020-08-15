ABD'li Joe Biden'ın haddini aşan sözlerine muhalefetin tepkisi ne olacak?

15.08.2020 23:00

ABD'deki başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın rakibi olan Joe Biden haddini aşan sözlere imza attı. Biden, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef göstererek başta ana muhalefet partisi CHP olmak üzere AK Parti karşıtlarına kendince yol göstererek Türk siyasetine yön vermeye çalıştı. Biden'ın açıklamalarına Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si, HDP-PKK ve FETÖ'cüler hariç tüm kesimler tepki gösterirken muhalefetin bu açıklamalar karşısında tavrı merak konusu. Biden'ın skandal açıklamalarına ilişkin A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, "S-400'den beri ABD'nin ekonomik açıdan da siyasi açıdan da sesini ve fikirlerini savunan bir siyasi partiler kümesinden bahsediyoruz. Türkiye'nin muhalefetinin ve oy veren seçmenin bu gerçeği görmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

ABD'deki başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın rakibi olan Joe Biden haddini aşan sözlere imza attı. Biden, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef göstererek başta ana muhalefet partisi CHP olmak üzere AK Parti karşıtlarına kendince yol göstererek Türk siyasetine yön vermeye çalıştı.

Biden'ın skandal açıklamalarına ilişkin A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, "S-400'den beri ABD'nin ekonomik açıdan da siyasi açıdan da sesini ve fikirlerini savunan bir siyasi partiler kümesinden bahsediyoruz. Türkiye'nin muhalefetinin ve oy veren seçmenin bu gerçeği görmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür şu ifadeleri kullandı:

Geçmişte alışmışlardı darbe yapmaya, içeriden Türkiye'yi yönetmeye ülkeyi istedikleri gibi dizayn etmeye alışmışlardı. Dikkat ederseniz darbenin de altını çiziyor, 'efendim darbe yapmayacağız' diyor. Çünkü yapamayacaklar, yapamadılar bu dersi aldılar. Siyaset üzerinden demokrasi üzerinden güya otoriterliğe, demokrasi dışı yapılara karşılarmış gibi gösterip Türkiye'yi dizayn etmeye kalkıyorlar. Artık o günler geride kaldı.

MUHALEFETİN BİDEN'A NE DİYECEĞİ ÇOK ÖNEMLİ

Bu mesajı kim nasıl yorumlayacak oraya bakmak gerekiyor Türkiye son 7 yıldır açık bir savaş yürütüyor. PKK, FETÖ ve DEAŞ üzerinden terörü besleyen emperyalist devletten bahsediyoruz. Onların bu ilişkileri biline biline Türkiye'den muhalefetlerin buna ne diyeceği çok önemli. Emperyalistlere karşı sesleri çıkmayan, Türkiye'ye yönelik kumpasların kurulmadığını söyleyen içerideki muhalefetin buna ne cevap verecekleri çok önemlidir.

KARŞILARINDA ESKİ TÜRKİYE YOK

Bir süre önce Cumhuriyet Gazetesi'nde muhalefete akıl veren aydınlardan birisi aynen şunu yazdı: "Küresel güçler bölgesel güçler ve içerideki demokrasi güçleri iktidara karşı birlikte olmalıdır" işte burada bahsedilen küresel güçlerin başını ABD'deki demokratlar çekiyor. Onlar Türkiye'yi dizayn etmeye çalışıyorlar. Ama artık karşılarında 50-90'ların Türkiye'si yok. Türkiye hem toplumsal dönüşüm açısından hem de siyasi irade açısından çok gelişti. Biden oradan ne derse desin bunu gerçekleşme şansı yoktur.

ARTIK BU GERÇEK GÖRÜLMELİ

Muhalefetin bu konuyla ilgili olarak ne diyeceğini biraz tahmin ediyorum, S-400'den beri ABD'nin ekonomik açıdan da siyasi açıdan da sesini ve fikirlerini savunan bir siyasi partiler kümesinden bahsediyoruz. Türkiye'nin muhalefetinin ve oy veren seçmenin bu gerçeği görmesi gerekiyor. O siyasi yöneticiler bunlara karşı gerçek anlamda bir çıkış yapmazlarsa o seçmen kitlesinin sandıkta bunun hesabını sorması gerekir.