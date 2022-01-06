Haberler Haber Videoları İzmit Sepetçiler'de işlenen çifte cinayet aydınlatıldı! 2 iş adamının öldürüldüğü 17 yıllık sır cinayette FETÖ'cü katil yakalanıp tutuklandı

İzmit Sepetçiler'de işlenen çifte cinayet aydınlatıldı! 2 iş adamının öldürüldüğü 17 yıllık sır cinayette FETÖ'cü katil yakalanıp tutuklandı

İzmit Sepetçiler'de işlenen çifte cinayet aydınlatıldı! 2 iş adamının öldürüldüğü 17 yıllık sır cinayette FETÖ'cü katil yakalanıp tutuklandı
06.01.2022 15:51

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Kocaeli’de 2005 yılında meydana gelen ve iki kişinin öldürüldüğü cinayetin zanlısı FETÖ’cü çıktı. 17 yıl sonra çözülen cinayetin zanlısı adliyeye sevk edildi. Yapılan araştırmalarda N.E.'nin 2017 yılındaki darbe girişiminin ardından da 12 ay hapis yattığı öğrenildi. Cinayet nasıl örtbas edilmek istendi? Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.

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Edinilen bilgiye göre, olay 2005 yılında İzmit Sepetçiler köyü Taş Ocakları mevki'inde meydana geldi. Hasan Hallaç ile Süleyman Acar'ın öldürülüp atılmasıyla alakalı jandarma ekipleri o dönem detaylı çalışma başlattı. Ancak yapılan tüm çalışmalara rağmen faillere ulaşılamadı.



Dosya tekrar değerlendirilmek üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü cinayet bürosu ekiplerine verildi. Ekipler, yaptıkları çalışmaların ardından 17 yıllık cinayetin zanlısının 4 kişi olduğunu tespit etti.



Düzce ve Uşak'ta yapılan operasyonların ardından zanlılardan T.O.'nun 2020 yılında vefat ettiği belirlendi. İki zanlı ifadelerinin ardından serbest kalırken 56 yaşındaki N.E. cinayeti itiraf etti.



2020 yılında ölen T.O. ile beraber 2005 yılında bu cinayetleri işledikleri ortaya çıktı. Yapılan araştırmalarda N.E.'nin 2017 yılındaki darbe girişiminin ardından da 12 ay hapis yattığı öğrenildi.

N.E., yapılan işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

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