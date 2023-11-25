PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 25 Kasım 2023, 07:09 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2023, 07:15

İzmir'de keskin nişancı paniği! İnternet sitelerinde çıkan haber asılsız çıktı

İzmir'de internet haber sitelerinde ve sosyal medyada yayılan keskin nişancı paniği kenti adeta karıştırdı. İddiaya göre, Karşıyaka'daki Nergis Mahallesi'nde bir parkta esrarengiz olaylar yaşandığı ve iki aydır bir parka nereden geldiği ve kimin yaptığı bilinmeyen silahlı saldırılar yaşandığı belirtildi. Saldırılar sonucu Korsan olarak adlandırılan bir parkta 5 kişinin ve 2 köpeğin keskin nişancı tarafından vurulduğu iddia edilmişti. Olay yerine giden A Haber muhabiri Tayfun Er, yaptığı açıklamada, "Şuan parktayız. Vatandaşlar, burada böyle bir olayın olmadığını ancak çok büyük bir furya olduğunu söylediler. Fakat insanlar internet haber sitelerinde konuya ilişkin paylaşım gödüklerinde çok tedirgin oldu. Keskin nişancı ismini duymaları bile korkuya yetti." ifadelerini kullandı.

SIRADAKİ VİDEO
HAİN PUSU KAMERADA! Musalla Gücü Spor Kulübü Başkanı Tuncay Gengeç'in öldürülme anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı!
24.11.2023Cuma
MALATYA PEŞ PEŞE SALLANDI! 23 KASIM Malatya'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde? AFAD son depremler takip ekranı...
23.11.2023Perşembe
Malatya'nın Battalgazi'de 5.2'lik deprem! Vatandaşlar korkuyla sokaklara çıktı! Ağlama sesleri kamerada! (İLK GÖRÜNTÜ)
23.11.2023Perşembe
Zonguldak'ta batan Kafkametler gemisi hakkında yeni detaylar! Kaptanın son yardım çağrısı ortaya çıktı! Telsiz konuşmaları:''Gitti batıyor gemi...'
23.11.2023Perşembe
İsmail Küçükkaya'dan "İstanbul Ekrem İmamoğlu'nun umurunda değil" itirafı: 2028'de aday olmaktan başka bir şey aklının ucundan geçmiyor
23.11.2023Perşembe
Bunlar da Var
Sosyal medya fenomeni torbacı çıktı! Oğuzhan Muslu uyuşturucuyla yakalandı 00:45
Sosyal medya fenomeni torbacı çıktı!
25.11.2023Cumartesi
HAİN PUSU KAMERADA! Musalla Gücü Spor Kulübü Başkanı Tuncay Gengeç’in öldürülme anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı! 00:24
Spor Kulübü Başkanının öldürülme anı görüntüleri kamerada!
25.11.2023Cumartesi
Mersin Erdemli’de feci trafik kazası: Can yakan kaza anı görüntüsü kamerada! Beton mikseri motosikletliyi böyle ezdi 00:48
Feci görüntü: Beton mikseri motosikletliyi böyle ezdi
25.11.2023Cumartesi
atv Canlı Yayın 📺 MÜGE ANLI İZLE 🕵️ 24 Kasım 2023 Müge Anlı canlı izle bugünkü program Youtube tek parça izle | Video haber 00:36
ATV CANLI 🕵️ MÜGE ANLI İZLE 📺 (24 Kasım 2023)
25.11.2023Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA