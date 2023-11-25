İzmir'de keskin nişancı paniği! İnternet sitelerinde çıkan haber asılsız çıktı

İzmir'de internet haber sitelerinde ve sosyal medyada yayılan keskin nişancı paniği kenti adeta karıştırdı. İddiaya göre, Karşıyaka'daki Nergis Mahallesi'nde bir parkta esrarengiz olaylar yaşandığı ve iki aydır bir parka nereden geldiği ve kimin yaptığı bilinmeyen silahlı saldırılar yaşandığı belirtildi. Saldırılar sonucu Korsan olarak adlandırılan bir parkta 5 kişinin ve 2 köpeğin keskin nişancı tarafından vurulduğu iddia edilmişti. Olay yerine giden A Haber muhabiri Tayfun Er, yaptığı açıklamada, "Şuan parktayız. Vatandaşlar, burada böyle bir olayın olmadığını ancak çok büyük bir furya olduğunu söylediler. Fakat insanlar internet haber sitelerinde konuya ilişkin paylaşım gödüklerinde çok tedirgin oldu. Keskin nişancı ismini duymaları bile korkuya yetti." ifadelerini kullandı.