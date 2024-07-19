Türkiye gündemi 12 Temmuz günü İzmir Konak'tan gelen korkunç haberle sarsıldı.

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak sırasında yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz ile arkadaşı 44 yaşındaki İnanç Öktemay elektrik akımına kapıldı.

27 şüpheli adliyeye sevk edildi

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

İki arkadaş olay yerinde hayatını kaybederken korkunç olayla ilgili ihmaller zinciri de tek tek ortaya çıktı.



27 KİŞİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Bilirkişi ön raporu çerçevesinde sorumlulukları bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan İZSU Genel Müdürlüğü ve Gdz Elektrik çalışanı 27 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlanarak adliyeye çıkarıldı.

Şüpheliler savcılık ifadelerinin ardından "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla ve tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

5 GÖZALTI KARARI DAHA

Ayrıca belge ve beyan delilleri değerlendirilerek 5 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin de yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili 14 şüpheli hakkında tutuklama kararı, 7 şüpheli hakkında ev hapsi, 6 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı kararı verildiğini bildirdi.

14 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını hatırlattı.

"Gözaltına alınan 27 şüpheli adliyeye sevk edilmiş, 14 şüpheli hakkında tutuklama kararı, 7 şüpheli hakkında ev hapsi, 6 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullanan Tunç, olayda hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

VATANDAŞLAR KORKU İÇİNDE

Korkunç olayın ardından İzmir'in turistik ilçelerinden Yeni Foça'da sokak ortasında açıkta bırakılan kablolar vatandaşlarda korku yarattı.

Yine Karabağlar'daki İzmir Emniyeti Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü karşısındaki trafik lambalarının hemen yanı başında elektrik kablolarının uçlarının açık bir şekilde durduğu ortaya çıktı.

İSYAN ETTİLER

Bornova Kamil Tunca Bulvarı'nda da yol ortasındaki pek çok aydınlatma direğinin söküldüğü ancak bu direklere elektrik akımı sağlayan kabloların halen açıkta olmasına tepki gösteren vatandaşlar "İlla birinin ölmesi mi gerekiyor" diyerek isyan etti.

Alsancak 1420 Sokak numara 69'da bir aydınlatma direğindeki sigorta panosunun kapağının açık olması da faciaya davetiye çıkardı. Kentin turizm merkezlerinden biri olan Çeşme Alaçatı'da pazaryerinin bitişiğindeki elektrik trafosunun da tehlike saçtığı vurgulandı.

Çocuk parkı yakınındaki trafonun daha önce yandığını, tamir edildiğini ancak trafoya uzanan elektrik kablolarının açıkta olmasının tehlike yarattığı ifade edildi.

20 KEZ ŞİKAYET ETTİLER

Yeni Asır'ın haberine göre; Açıktaki elektrik kabloları yüzünden tedirginlik yaşadıklarını dile getiren Necati Demirkıran elektrik kabloları ile ilgili en az 20 defa GDZ Elektrik şikayet hattını aradığını ancak sorunun çözüme kavuşmadığını açıkladı. Alaattin Epözdemir, tehlikenin sadece Alsancak'ta olmadığının vurguladı.

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