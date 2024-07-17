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İzmir'de 2 kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti | Korkunç olayda gözler bilirkişi raporunda! İki kurumun da ihmali var

İzmir'de tıp öğrencisi Özge Ceren Deniz ile arkadaşı İnanç Öktemay, yağmurda yolun karşısına geçmek isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili hazırlanan ön raporda, İZSU ile GDZ Elektrik firmasının ihmallerine rastlandı. Savcılık soruşturması kapsamında bilirkişi heyeti de incelemelerini tamamladı. İşte yeni detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 13:50 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 14:05
İzmir’de 2 kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti | Korkunç olayda gözler bilirkişi raporunda! İki kurumun da ihmali var

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Türkiye'yi sarsan facia 12 Temmuz'da akşam saatlerinde İzmir'de yaşandı.

Bir anda bastıran sağanak yağış nedeniyle kent merkezi Bayraklı ve Konak ilçelerinde bazı cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Şiddetli yağışta şehrin kalbinde 2 kişi hayatını kaybetti.Şiddetli yağışta şehrin kalbinde 2 kişi hayatını kaybetti.

Sağanaktan korunmak için kaçmaya çalışan Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi Özge Ceren Deniz (23) suyla dolan yolda elektrik akımına kapıldı.

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İki kişinin ölümüne neden olan elektrik kablosunun mazgalın bitişiğinde açıkta durduğu görüldü.İki kişinin ölümüne neden olan elektrik kablosunun mazgalın bitişiğinde açıkta durduğu görüldü.

Onu kurtarmak isteyen ikinci el eşya satışı işiyle uğraşan, amatör müzisyen İnanç Öktemay (44) da akıma kapılıp, bir anda yere yığıldı.

Deniz ve Öktemay, kaldırıldığı hastanede hayatlarını kaybettiler. İnanç Öktemay İzmir'de, Özge Ceren Deniz Osmaniye'de toprağa verildi.

Tıp Fakültesi Öğrencisi Özge Ceren Deniz (23)Tıp Fakültesi Öğrencisi Özge Ceren Deniz (23)

İHMALLER OLDUĞU GÖRÜLDÜ
GDZ Elektrik Dağıtım Şirketi'nden yapılan açıklamada ise yetkili kurumlar tarafından yürütülen olay yeri incelemeleri tamamlandığı belirtilerek, "Olayın geçtiği bölgeye dair son 6 aydır kurumumuza CİMER, Çağrı Merkezi, sosyal medya dahil olmak üzere tüm kanallardan gelen talepler incelenmiş ancak herhangi bir şikayet kaydı olmadığı tespit edilmiştir.

İnanç Öktemay (44)İnanç Öktemay (44)

Bölge sakinlerinin konuşmalarında uzun süredir iletildiği söylenen şikayetler, doğrudan sorumlu olan diğer kurumlara yapılmıştır. Öte yandan, 9 Ocak tarihinde bölgeden farklı bir şebeke unsuruna ilişkin arıza kaydı alınmış ve ekipler tarafından sorun çözülerek kayıt kapatılmıştır" denildi.

Bilirkişinin hazırladığı ön raporda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU ile GDZ Elektrik firmasının ihmallerinin olduğu ifade edildi.

33 KİŞİDEN 31'İ YAKALANDI
İzmir'de sağanak yağış sırasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 35 şüpheliden 31'i yakalandı.

Gözaltındaki 6 kişi ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

5 KİŞİLİK BİLİRKİŞİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLDİ
İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necati Kayaközü koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında olayı araştırması için 5 kişilik bir bilirkişi heyeti oluşturuldu. 1 inşaat mühendisi, 1 iş güvenlik uzmanı, 1 şehir plancısı, 2 elektrik mühendisinden oluşan bilirkişi heyeti olayın tüm detayları ile araştırması için görevlendirildi.

Facia anbean kameraya yansıdı.Facia anbean kameraya yansıdı.

5 kişinden oluşan uzman ekip çalışmalara başlarken, hazırlayacakları bilirkişi raporunu savcılığa sunacak. Bilirkişi raporu yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir done olacak.

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