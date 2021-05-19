İzmir'de deprem son dakika! Şiddeti kaç? Kandilli AFAD İzmir son depremler! | İlk görüntüler

İzmir deprem son dakika şiddeti kaç? Kandilli AFAD son depremler listesi vatandaşların sorguladığı konulardan birisi. İzmir'de meydana gelen bir deprem sonrası İzmir deprem son dakika şiddeti kaç araması gündem oldu.

Kandilli'nin verilerine göre; Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde peş peşe depremler meydana geldi. Depremlerin şiddeti 4,1 ve 4,0 olarak açıklandı.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2021.05.19 14:14:58 38.0873 27.0137 16.4 -.- 4.4 4.1 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.05.19 14:09:45 37.9637 28.8328 14.2 -.- 2.2 -.- KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) İlksel



2021.05.19 12:35:33 36.4592 27.1540 5.7 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.05.19 11:54:20 37.8977 27.1405 7.6 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.05.19 11:37:32 39.1377 29.4370 5.1 -.- 1.5 -.- YUNUSLAR-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel

2021.05.19 10:57:05 37.9347 27.1880 7.3 -.- 3.5 3.5 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.05.19 10:10:09 37.8208 26.8305 8.7 -.- 1.5 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.05.19 09:10:13 36.4165 27.0828 5.0 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.05.19 08:50:48 39.3057 26.0798 12.7 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.05.19 07:12:45 36.4715 27.1202 5.0 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.05.19 06:36:38 39.2870 26.1202 9.0 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel



2021.05.19 06:34:39 37.3420 36.1502 5.2 -.- 1.3 -.- CIGDEMLI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel

2021.05.19 06:25:34 37.8923 27.1867 5.4 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.05.19 06:23:31 37.9223 27.0325 10.7 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.05.19 06:19:08 38.0530 29.1182 5.3 -.- 1.5 -.- AKCAPINAR-AKKOY (DENIZLI) İlksel

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ