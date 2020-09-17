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İzmir'de '300 liramı neden vermiyorsun' dedi dehşet saçtı

İzmir'de '300 liramı neden vermiyorsun' dedi dehşet saçtı
17.09.2020 04:16

İzmir'in Konak ilçesinde M.F.Ö. (37), 300 lira alacaklı olduğu ileri sürülen Fırat A.'yı (24), çıkan tartışmanın ardından tabanca ile ateş açtı. Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırılırken, M.F.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.


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