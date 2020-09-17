Taksim’de motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

17.09.2020 05:12

Beyoğlu Taksim tünelinde Taner Sel (42) isimli motosiklet sürücüsü tünelde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple motosikletinden düştü. Yerde kanlar içinde baygın halde yatan yaralı sürücüyü gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaralı üzerinde yapmış olduğu inceleme sonrası sürücünün hayatını kaybettiği öğrenildi.