Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda dünyada ve ülkemizdeki koronavirüs aşısı ile ilgili gelişmeleri paylaştı. Bakan Koca paylaşımında "Bilim dünyası aşıda yıl sonuna dek sonuç alınacağına inanıyor. Faz 3 aşamasında 9 aşı var. İngiltere, Almanya, Çin ön uygulamaya geçti. Türkiye tedarik sürecini başlattı. Çin Sinovac aşısının ilk uygulamasına Hacettepe Üniversitesinde, 3 gönüllü sağlık çalışanıyla bugün başlandı." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması
17.09.2020 01:28
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması
- Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar: PKK’lı Ali Haydar Kaytan öldürüldü!
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Doğu Akdeniz açıklaması
- Yüz yüze eğitim nasıl olacak? 2+5 formülü nasıl ortaya çıktı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk A Haber'de açıkladı
- Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan A Haber'de önemli açıklamalar
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk A Haber'de açıkladı: Özel okullar indirim yapmazsa para cezası var!
- 8. ve 12. sınıflar için müfredat düzenlemesi olacak mı? Bakan Ziya Selçuk A Haber'de açıkladı
- Türkiye'de hangi ülkelerin koronavirüs aşı denemeleri yapılıyor? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
- Son dakika: Okullar açılacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 16 Eylül vaka ve vefat sayılarını duyurdu
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illerin koronavirüs verilerini paylaştı! İşte en yüksek vaka artışı olan iller....
- Son dakika: Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı