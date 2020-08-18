İzmir merkezli 40 ilde FETÖ operasyonu!

18.08.2020 08:47

Son dakika haberleri... Tamamı astsubay rütbesinde 37’si muvazzaf toplam 54 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Operasyonlarda, şu ana kadar 30'u TSK'da aktif çalışan 11'i ihraç olmuş toplamda 41 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına, İzmir merkezli 40 ilde operasyon yapıldı. Operasyonda, şu ana kadar 41 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, mahrem imamlar tarafından ankesör/ büfe telefonları ile arandıkları tespit edilen 37'si aktif görevde olan toplam 54 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarttı.

Bunun üzerine, İzmir merkezli 40 ilde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda şu ana kadar 30 aktif çalışan ve 11'i ihraç olduğu öğrenilen 41 şüpheli gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.