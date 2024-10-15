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İzmir Foça'da orman yangını!
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İzmir Foça'da orman yangını!

Giriş Tarihi: 15 Ekim 2024, 15:34 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2024, 15:35

İzmir'in Foça ilçesinde ormanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

İzmir'in Foça ilçesinde bir tesiste çıkan yangının ormanlık alana sıçraması üzerine büyüyen yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın bugün saat 13.00 sıralarında başladı. Edinilen bilgiye göre, Ilıpınar Mahallesi'nde bulunan bir depoda başlayan yangın, hemen yakınındaki ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle alevler yayılırken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 4 helikopter havadan, 25 arazöz, 5 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibi de karadan müdahale etmeye başladı. Yaklaşık 2 saat süren söndürme çalışmaları ile alevler kontrol altına alındı.

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