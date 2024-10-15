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Hatay İskenderun Bekbele Mahallesi'nde kadın cinayeti! Eşini tüfekle vurarak öldürdü!
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Hatay İskenderun Bekbele Mahallesi'nde kadın cinayeti! Eşini tüfekle vurarak öldürdü!

Giriş Tarihi: 15 Ekim 2024, 16:05 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2024, 16:05

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 67 yaşındaki Hasan Kıyılı, resmi nikahlı eşi Manal Kıyılı'yı tartışma sonucu tüfekle vurarak öldürdü. İddiaya göre Kıyılı, eşinin kendisini araba ve ehliyet alarak borçlandırdığını öne sürdü. Polis ekipleri, suç aleti tüfekle birlikte zanlıyı gözaltına aldı.

Hatay'da eşinin kendisini borçlandırdığını iddia eden şahıs, eşini tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, İskenderun ilçesi Bekbele Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan 2 katlı evde ikamet eden 67 yaşındaki Hasan Kıyılı ve resmi nikahlı yabancı uyruklu eşi Manal Kıyılı arasında tartışma yaşandı. Hasan Kıyılı tartışma sonucu eşini tüfekle vurarak öldürdü. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şahsı suç aleti tüfekle birlikte yakaladı. Olay yerindeki incelemenin ardından kadının cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Olayın zanlısının ilk verdiği beyanında, eşinin araba ve ehliyet alarak kendisini borçlandırdığı, ardından yaşanan tartışmada eşini öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

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