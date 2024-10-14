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PATNOS SON DAKİKA: Öğrenci servisi ile ticari araç çarpıştı: 2si ağır 8 yaralı!
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PATNOS SON DAKİKA: Öğrenci servisi ile ticari araç çarpıştı: 2si ağır 8 yaralı!

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024, 17:33 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2024, 17:36

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, Ağrı-Van karayolunda öğrenci servisiyle bir aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 2’si ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı. Yaralılar arasında öğrencilerin de bulunduğu belirtildi. Kazanın meydana geldiği yolun uzun süredir tehlike oluşturduğunu belirten bölge halkı, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol çalışmasını aksatmasını ve yetersiz trafik önlemlerini kazaların sebebi olarak gösteriyor.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde Ağrı-Van karayolunda meydana gelen trafik kazasında, öğrenci servisi ile bir aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralananlar arasında öğrencilerin de olduğu belirtildi.
Bölge halkı, kazanın gerçekleştiği yolun uzun süredir ciddi bir tehlike oluşturduğunu ifade etti. Yol üzerinde daha önce de çok sayıda kaza meydana gelmesine rağmen, herhangi bir önlemin alınmadığını vurgulayan vatandaşlar, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün başlattığı yol çalışmasının sürekli aksaması ve zaman aşımına uğraması nedeniyle bu kazaların yaşandığını belirtiyor. Çalışmanın yavaş ilerlemesi ve yetersiz trafik düzenlemeleri, özellikle bu güzergahta seyahat edenler için büyük bir risk oluşturmaya devam ediyor.

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