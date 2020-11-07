İzmir depremzedelere kira yardımı! Bakan Kurum İzmir depremi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu: Ödemeler başladı

Son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Afet Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Çalışmamızın miktarını artırabilecek arazimiz mevcuttur. Yardım süreçleri de devam ediyor. Ağır hasarlı binalar için yardımlar başladı. Orta hasarlılar için de yardım süreci başlatıyoruz. Ağır hasarlılarda 13 bin TL, kiracılarımıza ise 5 bin TL yapıyoruz. Orta hasarlılarda ise ev sahiplerine 5 bin TL, kiracılarımıza 2500 TL yardım sürecini başlattık." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Afet Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları şöyle:

Taşınma süreçlerini koordine ediyoruz. Yapılacak işlere ilişkin bilgilendirme yapıyoruz. Her gün mimarlarımız TOKİ Başkanımızla hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. 15 gün içinde projeleri tamamlayıp 1 ayda başlayacağız.







7 proje alanında enkaz ve enkaz etrafı alanlarda projeler hazırlıyoruz. Vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz. Zemin+5 kat 2+1 şeklinde yapacağız. 2+1 istemiyorum ve rezerv alan istiyorum diyenler için şehir hastanesi arkasında olan yer için büyütme çalışmalarımız da var. Sağlam bir zemin, uygun bir yerleşim alanı. İzmir yerel değerlerini koruyacağımız planlama yapıyoruz. Sosyal alanları, cami ve kültür merkeziyle örnek bir proje.

1 yıl içinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Diğer mahallelerde de depremde hasar görmemiş ya da az hasarlı alanlarda dönüşüm talepleri var. Tüm İzmir genelinde çalışma başlattık. Bu alanlarda verilecek tüm maddi ve teknik desteği vermeye hazırız.









Sahada şu an 7 bin personelimiz 1007 araçla hizmet veriyor. Önümüzdeki hafta salı çarşamba hasar tespit çalışmalarımız tamamlanacak.

Hasarlı hiçbir binada eğitim yapılmayacak. Konak-Bornava-Seferihisar-Buca'da talepleri almaya devam ediyoruz. Bayraklı ve diğer ilçelerde 3370 talep aldık. Hasar tespitleri için hasartespitcsb.gov.tr'den öğrenebilirler. 5000 konutluk örnek bir şehircilik anlayışıyla projelerimizi yaptık.









YARDIM ÖDEMELERİ

Çalışmamızın miktarını artırabilecek arazimiz mevcuttur. Yardım süreçleri de devam ediyor. Ağır hasarlı binalar için yardımlar başladı. Orta hasarlılar için de yardım süreci başlatıyoruz. Ağır hasarlılarda 13 bin TL, kiracılarımıza ise 5 bin TL yapıyoruz. Orta hasarlılarda ise ev sahiplerine 5 bin TL, kiracılarımıza 2500 TL yardım sürecini başlattık.

İzmir Valiliğimize internet sitesi üzerinden bina durumu ve taşınmaya ilişkin durumlarını taleplerini belirtebilirler. İhtiyaçlarını internet sitesi üzerinden başvurabilirler. Koordinasyon çadırlarında da başvurular alınıyor.