Haberler Video Haber Videoları <a href="/index/izmir-karaburun?type=2" class="">İzmir Karaburun</a>'da 4.2'lik <a href="/index/deprem_haber_etiketleri?type=2" class="">deprem</a>

İzmir Karaburun'da 4.2'lik deprem

İzmir Karaburun'da 4.2'lik deprem
27.07.2021 13:23 - Son Güncelleme: 27.07.2021 13:24
Ana Sayfa 02:31
İmamoğlu veto etti AK Parti...
Ana Sayfa 00:47
Yağmur Tayhan'dan acı haber!...
Ana Sayfa 01:35
Almanya'da patlama! 'Yüksek...
Ana Sayfa 02:07
Bir ifşa skandalı daha! Sevda...
Ana Sayfa 00:15
Tokyo 2020 Türkiye - İtalya...
Ana Sayfa 02:20
İBB hızla borçlanıyor!
Ana Sayfa 00:29
Kalp Yarası 5. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 00:19
Tunus'ta sokağa çıkma yasağı
Ana Sayfa 00:39
10 katlı maket düğün pastasını...
Ana Sayfa 00:25
Onur Buldu, çocukluk...
Ana Sayfa 01:55
Antalya’da, çatıda 7 saatlik...
Ana Sayfa 00:38
Burak Özçivit’ten oğluna büyük...

Son dakika haberine göre İzmir açıklarında bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4,2 olarak açıklanırken Ege kıyısındaki birçok bölgeden hissedildi.


İzmir açıklarında bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4,2 olarak açıklanırken Ege kıyısındaki birçok bölgeden hissedildi. AFAD depremin merkez üssünün Karaburun açıklarında Ege Denizi olduğunu duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "İzmir'in Karaburun ilçesi Ege Denizi açıklarında saat 13.02'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi." ifadeleri kullanıldı.

İŞTE İZMİR DEPREMİ AFAD BİLGİLERİ

Haber Videoları