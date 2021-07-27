İzmir Karaburun'da 4.2'lik deprem

Son dakika haberine göre İzmir açıklarında bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4,2 olarak açıklanırken Ege kıyısındaki birçok bölgeden hissedildi.

İzmir açıklarında bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4,2 olarak açıklanırken Ege kıyısındaki birçok bölgeden hissedildi. AFAD depremin merkez üssünün Karaburun açıklarında Ege Denizi olduğunu duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "İzmir'in Karaburun ilçesi Ege Denizi açıklarında saat 13.02'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi." ifadeleri kullanıldı.

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