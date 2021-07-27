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Gaziantep'te patlama sonrası yangın!

Gaziantep'te patlama sonrası yangın!
27.07.2021 13:36 - Son Güncelleme: 27.07.2021 13:36
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Gaziantep'in Şahitkamil ilçesi Sarısalkım mahallesinde bir hurdacıda henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangına olay yerine sevkedilen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.


Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Sarısalkım mahallesinde bir hurdacıda henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Merkez Şahinbey ilçesi Sarısalkım Mahallesi'ndeki tekne yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, depoda zaman zaman patlama sesi de duyuldu. Bu arada bölgede bulunan bazı evler de tedbir amaçlı boşaltıldı.

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