İYİ Parti'den 'borç' hesabı yapan CHP'ye 2019 faturası: "Alacak verecek hesabı yaparsak zararlı çıkarsınız"

CHP ve İYİ Parti arasında sular durulmuyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meral Akşener'e Balıkesir üzerinden baskı yapıp 'Borcunu öde' serzenişinde bulundu. CHP'den gelen bu çıkışa İYİ Parti'den sert tepki geldi. İYİ Parti'nin Balıkesir adayı Turhan Çömez 2019'u hatırlatıp "Alacak verecek hesabı yaparsak CHP zararlı çıkar" sözleriyle rest çekti. CHP'yi DEM üzerinden vuran Çömez, "Kandil'le arasına mesafe koymayan partiyle dirsek teması içerisinde olan bütün siyasi anlayışlara da bu millet öyle ya da böyle vakti geldiğinde hesap sorar" dedi.