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Türkiye semalarında esrarengiz görüntüler! Düşen gök taşı geceyi gündüze çevirdi! İşte o anlar...

Türkiye semalarında esrarengiz görüntüler! Düşen gök taşı geceyi gündüze çevirdi! İşte o anlar...
28.02.2021 10:41
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Son saatlerde sosyal medyada gök taşı düştüğü konuşuluyor. Türkiye semaları dün akşam saatler 22.57’yi gösterdiğinde atmosfere giren ve ortalığı gündüz gibi aydınlatan meteor düşmesine sahne oldu. Meteor, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Trabzon ve Giresun başta olmak üzere bir çok ilde kameralar tarafından görüntülendi. Müthiş bir ışık saçarak ortalığı gündüz gibi aydınlatan meteor atmosfere girdikten saniyeler sonra yanarak bilinmeyen bir noktaya düştü.


Türkiye semaları bu akşam saatler 22.57'yi gösterdiğinde atmosfere giren ve ortalığı gündüz gibi aydınlatan meteor düşmesine sahne oldu.
Atmosfere giren ve ortalığı gündüz gibi aydınlatan meteor Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon ve Giresun başta olmak üzere bir çok ilde kameralar tarafından görüntülendi. Müthiş bir ışık saçarak ortalığı gündüz gibi aydınlatan meteor atmosfere girdikten saniyeler sonra yanarak bilinmeyen bir noktaya düştü. Doğa olayının Ankara'nın doğusundaki tüm illerden hemen hemen görüldüğü bildirildi.

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