İsveç'te Kur’an-ı Kerim'e alçak saldırı! Türkiye'den skandala peş peşe tepkiler: "İnsanlık suçudur"

Son dakika haberi! İsveç'in Ankara Büyükelçisi Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izni verilmesi nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. İsveç'teki skandala AK Parti sert tepki gösterdi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsveç makamları böyle lanetli eylemlere izin vererek faşizmi teşvik ediyorlar. Kur'an-ı Kerim'e dönük her saygısızlık insanlık suçudur." dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, eyleme izin verilmesini lanetlediklerini belirterek "Tüm uyarılarımıza rağmen bu eyleme izin verilmesi, nefret suçlarının ve İslam düşmanlığının teşvik edilmesidir. Kutsal değerlere saldırı özgürlük değil modern barbarlıktır." ifadesini kullandı.