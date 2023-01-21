İsveç'te Kur’an-ı Kerim'e alçak saldırı! Türkiye'den skandala peş peşe tepkiler: "İnsanlık suçudur"

İsveç'te terör örgütü PKK/YPG yandaşları geçtiğimiz hafta Başkan Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir cansız mankeni başkent Stockholm'deki belediye binasının önünde astı.

Görüntüler Türkiye'de büyük tepkilere neden olurken, İsveç'ten bir skandal hareket daha geldi. İsveç polisi, Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-I Kerim yakılak eyleme onay verdi.

İSVEÇ BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİNE ÇAĞRILDI

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı. Skandal eyleme verilen izin kınandı.

Diplomatik kaynaklar, İsveç'te, Stokholm Büyükelçiliğimizin yakınında kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'in yakılması eylemine izin verildiğinin öğrenilmesi üzerine, İsveç'in Ankara Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını belirtti.





ÜÇLÜ AHİTNAME'NİN AÇIK İHLALİ

PKK iltisaklı çevrelerin Stokholm merkezinde bir gösteri yapacaklarını duyurdukları; terör örgütleri ve yandaşlarının propaganda faaliyetlerine izin verilmesinin Üçlü Ahitname'nin açık ihlali olduğu belirtildi.

AK PARTİ'DEN TEPKİ: "KUR'AN-I KERİM'E DÖNÜK HER SAYGISIZLIK İNSANLIK SUÇUDUR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmayı hedefleyen bir eyleme izin verilmesine ilişkin, "İsveç makamları böyle lanetli eylemlere izin vererek faşizmi teşvik ediyorlar. Kur'an-ı Kerim'e dönük her saygısızlık insanlık suçudur. Bu eylemlere karşı en güçlü mücadeleyi vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın." ifadesini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsveç makamlarınca Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde yarın için Kur'an-ı Kerim yakılması eylemine izin verilmesine tepki gösterdi.

Ömer Çelik paylaşımında şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmayı hedefleyen bir eyleme izin verilmesini lanetliyoruz. İsveç makamlarının bu yaptığı nefret suçlarını himaye etmektir. İsveç makamları böyle lanetli eylemlere izin vererek faşizmi teşvik ediyorlar. Kur'an-ı Kerim'e dönük her saygısızlık insanlık suçudur. Bu eylemlere karşı en güçlü mücadeleyi vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın."

"NEFRET SUÇUNA SUÇ ORTAKLIĞI ANLAMINA GELİYOR."

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin İsveç Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik "alçakça" bir eyleme izin verildiğini belirterek, "Bu, İsveç yönetiminin, nefret suçuna suç ortaklığı anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmayı hedefleyen bir eyleme izin verilmesine tepki gösterdi.

İsveç'in, bütün uyarılara rağmen Türkiye'ye yönelik provokatif terör eylemlerine izin vermeye devam ettiğine dikkati çeken Şentop, "Stockholm Büyükelçiliğimiz önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça bir eyleme izin verilmesi, İsveç yönetiminin, nefret suçuna suç ortaklığı anlamına geliyor." paylaşımını yaptı.







KURTULMUŞ: TEK KELİMEYLE ALÇAKLIKTIR

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin İsveç Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin verilmesini "alçaklık" olarak niteleyerek, "Söz konusu İslam düşmanı, ırkçı, faşist siyasetçiye böylesi bir eylem için onay verenler ateşle oynuyor." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmayı hedefleyen bir eyleme izin verilmesine tepki gösterdi.

Numan Kurtulmuş, paylaşımında şunlara yer verdi:

"Türkiye'nin İsveç Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermek tek kelimeyle alçaklıktır. Söz konusu İslam düşmanı, ırkçı, faşist siyasetçiye böylesi bir eylem için onay verenler ateşle oynuyor."







DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ'TAN SERT TEPKİ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmayı hedefleyen bir eyleme izin verilmesini kınadı.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde insanları cehaletten aydınlığa çıkarılması için gönderilen yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yakmayı hedefleyen bir eyleme İsveç makamlarınca izin verilmesini lanetliyor, şiddetle kınıyorum. İsveç makamları sergilediği tutum ile İslam'a, Müslümanlara ve Türkiye'ye karşı işlenen nefret suçuna ortak olmuş ve toplumsal barışı hedef almıştır. Bu kirli zihinlere karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz."

İSVEÇ'TE SKANDALLAR PEŞ PEŞE GELMİŞTİ

Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan "Üçlü Muhtıra" ile İsveç ve Finlandiya terör örgütlerine desteği keseceğini bildirmesine rağmen geçtiğimiz hafta Stockholm'den rezil görüntüler geldi.

Terör örgütü yandaşları İsveç'in başkenti Stockholm'de Başkan Erdoğan'a benzeyen bir maket ile eylem yapmışlardı. İsveç yönetimi olayı çok önemsemezken bu durum Türkiye'nin sert tepkisine sebep oldu.

İsveç yargısının bu konudaki ilk açıklaması da skandal niteliğindeydi. İsveç basınından Aftonbladet'in aktardığı haberde, "İsveç yargısı konuyla ilgili ilk kararını verdi. Ortada yasa dışı bir suç işlenmedi" ifadesini kullandı.

Skandal kararı veren bölge savcısı Lucas Eriksson

ÖN SORUŞTURMA BAŞLATMAYACAK

Gazeteye konuşan bölge savcısı Lucas Eriksson, "Ben bu davayı hakaret davası olarak almıştım fakat bunda yeteri kadar hakaret olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla ön soruşturmaya başlamama kararı aldım" dedi.

Eriksson, "Bir inceleme talep edilebilir ve daha sonra başka bir savcı bu davayı inceleyebilir" dedi.

İsveç basını, Eriksson'un Erdoğan'a benzeyen maketin Stockholm Belediye Binası önünde eylemde kullanılmasının bir suç olmadığını söylediğini aktardı.

TERÖRİSTLE RÖPORTAJ YAPTILAR

Türkiye'nin tepkisini çeken alçaklığın altından Andreas isimli bir terörist çıkmıştı. Savcı ile konuşam Aftonbladet bir skandal imza atarak alçak eylemi gerçekleştiren teröriste de mikrofon uzamıştı.

Oisín Cantwell isimli gazeteci terörist ile yaptığı röportajı yayınladı ve skandalın ayrıntılarına yer vererek terör propagandasını sürdürdü.

Teröristin soyadını ve fotoğrafını yayınlamayan gazete, terör örgütüne tek bir kelime etmediği gibi teröristi "39 yaşında, uzun boylu, samimi bir sese sahip bir film yapımcısı" olarak tanıttı.Cantwell fotoğrafçı Lotte Fernvall ile birlikte bir minibüsün içinde terörist ile röportaj yapıklarını belirterek teröristin ifadelerini aktardı.

Teröristin fotoğrafı ve soyismi röportajda yer almazken, Andreas sıradan bir İsveçli gibi anlatıldı. Ancak daha sonra "Rojova komitelerine" bağlı olduğu söylenerek terör örgütü PKK'nın Suriye'deki yapılanması YPG ile bağına dikkat çekildi.Verdiği röportajda PKK/YPG'nin sivil uzantısı sözde İsveç Rojava Dayanışma Komitesi'ne üye olduğunu kabul eden terörist, mankeni Facebook'ta gördüğü bir reklam sonrası Norsborg'dan aldığını, daha sonra takım elbise ve gömlek aldığını, maskeyi ise internetten sipariş ettiğini belirtip, çirkin saldırının kendine ne kadara mal olduğunu övünerek anlattı.

Terörist skandal maketi Facebook'ta gördükten sonra Norsborg'dan birkaç yüz krona satın aldığını anlatırken ardından takım elbise ve gömlek aldığını, maskeyi ise internetten sipariş verdiğini söyledi.

TERÖRİSTE PROPAGANDA YAPTIRDILAR

Terör örgütüne ve yandaşlarına tek kelime etmeyen gazete, Andreas isimli teröristin, "Demokratik haklarımızı ve ifade özgürlüğümüzü kullanıyoruz" ifadelerine yer verdi ve "Eylem hakkında ne düşünürsek düşünelim, Rojava Komitelerinin bir şeyler başardığına şüphe yok." diye yazdı.

Gazete hükümetin bütün sonbaharı Başkan Erdoğan'ın peşinde geçirdiğini öne sürdüğü haberinde terör örgütlerine yönelik alınan yeni kararları 'tuhaf' olarak yorumladı.

GEÇEN YIL YAPILAN SKANDAL DA BU TERÖRİSTLERİN İŞİ!

Geçen yıl da belediye binasına terör örgütü PKK'nın paçavrasının "Rojava komiteleri örgütü" isimli YPG'li terörist grup tarafından yansıtıldığı hatırlatılırken o dönem de Türkiye'den tepkiler yükseldiğine ancakl tepkilerin bu kez daha fazla olduğu belirtildi.

Türkiye'nin ayağa kalktığını dile getiren Aftonbladet, "İsveç'te de azarlamalar oldu" dedi, Dışişleri Bakanı Billström'ün görüntüyü 'iğrenç' olarak nitelediğini hatırlattı.

İsveç basını ve terörist İsveç hükümetini de eleştirildi. "Başbakan Ankara'ya gitti Erdoğan için süründü" ifadeleri yer alırken "Dışişleri Bakanı Billström, PKK bayrakları sallamanın yasak olacağı gibi tuhaflıklara karıştı." denildi.

TÜRKİYE SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Skandala AK Parti'den tepkiler peş peşe gelirken sorumluların hukuk önünde hesap vermesi gerektiği belirtildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Erdoğan'ı hedef gösterilmesinde İsveç doğrudan sorumludur. Bu terör propagandası değil, doğrudan terör eylemidir." şeklinde konuştu.

İsveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsveç Meclis Başkanı'nın Türkiye ziyaretini iptal etti. Şentop İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen ile yaptığı telefon görüşmesinde somut adım beklendiğini de belirtti.

Öte yandan Başkan Erdoğan'ın avukatı skandalla ilgili harekete geçerek suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatıldı.

İSVEÇ BAŞBAKANI: İĞRENÇ

İsveç Başbakanı, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin provokasyonunu bir kez daha "iğrenç" olarak nitelendirerek, "Her ülke, yabancı bir liderin infazını temsil eden bir olayın sergilenmesinin iğrenç olduğunu düşünür. Özellikle bizim önde gelen politikacılarımızdan ikisinin suikasta uğradığını hatırlarsak, bunun kabul edilemez bir olay olduğunu belirtmemiz gerekir. Bu olay, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için bir sabotajdır." ifadelerini kullandı.

Kristersson, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen'in 17 Ocak'ta Türkiye'ye yapması planlanan ziyaretini iptal etmesine ilişkin de bu ziyaretin en yakın zamanda gerçekleştirilmesini umduğunu kaydetti.