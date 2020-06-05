CHP yandaşlığıyla bilinen ve kendisini ‘ilkeli gazeteci’ olarak tanımlayan Sözcü Gazetesi yazarı Uğur Dündar’ın skandal görüntüleri ortaya çıktı. Dündar'ın yıllar önce bir röportaj için evinin önüne gittiği şahsın çalışanını yumrukladığı ve küfürler savurduğu görüldü. Görüntüler sosyal medyanın da gündemine oturdu.
İşte Uğur Dündar’ın ‘gazetecilik’ geçmişi! Röportaj için gitti en galiz küfürlerle yumruklayıp tekme tokat şiddet uyguladı
05.06.2020 01:19
- İşte Uğur Dündar’ın ‘gazetecilik’ geçmişi! Röportaj için gitti en galiz küfürlerle yumruklayıp tekme tokat şiddet uyguladı
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