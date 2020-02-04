Haberler Video Son dakika: Van Bahçesaray'da minibüsün üzerine çığ düştü!
Son dakika: Van Bahçesaray'da minibüsün üzerine çığ düştü!

Son dakika: Van Bahçesaray'da minibüsün üzerine çığ düştü!

04.02.2020 18:32

Son dakika haberine göre, Van'ın Bahçesaray ilçesinde minibüsün üzerine çığ düştü. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, konuya ilişkin, "Minibüsün üzerine çığ düştüğü ihbarı üzerine AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Bölgede yoğun kar yağışı ve tipi etkili." açıklamasında bulundu.


Van'ın Bahçesaray ilçesinde minibüsün üzerine çığ düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, konuya ilişkin, "Minibüsün üzerine çığ düştüğü ihbarı üzerine AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Bölgede yoğun kar yağışı ve tipi etkili." açıklamasında bulundu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları