Son dakika: Van Bahçesaray'da minibüsün üzerine çığ düştü!

Son dakika haberine göre, Van'ın Bahçesaray ilçesinde minibüsün üzerine çığ düştü. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, konuya ilişkin, "Minibüsün üzerine çığ düştüğü ihbarı üzerine AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Bölgede yoğun kar yağışı ve tipi etkili." açıklamasında bulundu.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde minibüsün üzerine çığ düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, konuya ilişkin, "Minibüsün üzerine çığ düştüğü ihbarı üzerine AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Bölgede yoğun kar yağışı ve tipi etkili." açıklamasında bulundu.
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