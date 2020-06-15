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İşte Pençe-Kartal Operasyonu'nda vurulan bölgeler

İşte Pençe-Kartal Operasyonu'nda vurulan bölgeler
15.06.2020 02:19

Türkiye, Irak'ın kuzeyindeki terör bölgelerine Pençe-Kartal Operasyonu'nu başlattı. Türk jetlerinin havalanmasının ardından vurulan bölgeler de ortaya çıktı. A Habe Muhabiri Levent Eke, canlı yayında vurulan bölgeler ve Penç-Kartal Operasyonu'un detaylarını aktardı.


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