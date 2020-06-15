Türkiye, Irak'ın kuzeyindeki terör bölgelerine Pençe-Kartal Operasyonu'nu başlattı. Türk jetlerinin havalanmasının ardından vurulan bölgeler de ortaya çıktı. A Habe Muhabiri Levent Eke, canlı yayında vurulan bölgeler ve Penç-Kartal Operasyonu'un detaylarını aktardı.
İşte Pençe-Kartal Operasyonu'nda vurulan bölgeler
15.06.2020 02:19
- İşte Pençe-Kartal Operasyonu'nda vurulan bölgeler
- Uzman isim Pençe-Kartal Operasyonu'nu A Haber'e değerlendirdi: Çember daralıyor!
- Son dakika: MSB duyurdu: Pençe-Kartal Operasyonu başladı
- Son dakika: Başkan Erdoğan, depremde şehit olan güvenlik korucusunun ailesine başsağlığı diledi
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Bingöl depremi açıklaması: Durumu kritik olan vatandaşımız yok
- CHP'li İBB'nin yalanı elinde patladı: Haliç'in pislik içindeki hali Eyüp sahilinde böyle görüntülendi
- Son dakika: Kandilli Rasathanesi'nden flaş Bingöl depremi açıklaması: 57 artçı deprem meydana geldi
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 Haziran Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı: Hedeften uzaklaşıyoruz
- Prof. Dr. Bülent Oruç'tan Bingöl Karlıova'daki depremle ilgili flaş açıklama: Depremin olduğu nokta...
- Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi! | VİDEO
- Son dakika: İstanbul Havalimanı'nda tarihi an! 3. pistte ilk uçuş böyle gerçekleşti |Video
- Son dakika: Bingöl'de 5.9 şiddetinde deprem! | Son depremler