İşte Erdoğan'ın gazetecilerle yaptığı söyleşinin perde arkası! Asgari ücret, yerli otomobil... 20.12.2019 14:55

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya’da gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Yerli otomobilden asgari ücrete, Libya meselesinden Kanal İstanbul'a kadar birçok kritik mesaj veren Erdoğan'ın söyleşisinin perde arkasını Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu canlı yayında paylaştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'da gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili "Utanmadan 'yaptırım uygularız' diyorlar. Bu tam manasıyla haklarımıza tecavüzdür" dedi. Ermeni meselesi, Kanal İstanbul ve Kuala Lumpur Zirvesi ile ilgili bilgi veren Erdoğan, yerli otomobil projesiyle ilgilinin ön gösterimiyle ilgili ilk kez tarih verdi. Erdoğan, "Ön gösterimi 27 Aralık Cuma günü Gebze'de düşünüyoruz." dedi. Başkan Erdoğan'ın birbirinden önemli açıklamalarını Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu canlı yayında aktardı.