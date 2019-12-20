Kılıçdaroğlu'nun Kanal İstanbul tehdidi ne anlama geliyor? 20.12.2019 14:46

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da düzenlenen Yerel Yönetimler ve Turizm Zirvesinde Kanal İstanbul ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu, İstanbul'un kurtuluşu olarak görülen dev proje için yatırımcılara tehditler savurmuştu. A Haber canlı yayınına katılan MHP milletvekili Cemal Enginyurt Kılıçdaroğlu'nun tehditlerine sert tepki gösterdi.

İstanbul'da gerçekleştirilen Yerel Yönetimler ve Turizm Zirvesi'ne katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın 'hayalim' dediği "Kanal İstanbul" projesi için skandal sözler sarf etti tehditler savurdu. İşte Kılıçdaroğlu'nun "Kanal İstanbul" ile ilgili sözlediği o sözler...

"YATIRIMCIYI TEHDİT ETTİ"

Kılıçdaroğlu, "Bu kadim şehrin bütün sorunlarını çözmek zorundayız. İhanet yetmiyormuş gibi ihanetin katmerlisi yapılmak isteniyor. Nasıl? Efendim Kanal İstanbul'u yapacağız. Neye göre yapacaksınız? Herkes 'hayır' diyor. Bir kişi 'ben yapacağım' diyor. Hangi akıl, hangi mantık, hangi fizibilite, hangi para? Yapamazsın kardeşim. Zaten gideceksin. İlk seçimde gideceksin. Açık ve net söylüyorum. Hiç kimse 5 kuruş para ayırmaya kalkmasın. Ayırdıkları paranın kuruşu dahi verilmeyecektir. Bir tarihe rant gözüyle bakılabilir mi?" şeklinde konuştu.