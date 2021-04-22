RAMAZAN İMSAKİYE
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İşte CHP'nin çift maaşlı memurları! CHP'li belediyeden kıyak

İşte CHP'nin çift maaşlı memurları! CHP'li belediyeden kıyak
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CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ndeki ATM memurları tek tek ortaya çıktı. Beşiktaş Belediyesi’nin; İstanbul’un çeşitli ilçelerinde yöneticilik yapan CHP’li isimleri, belediye bünyesinde farklı departmanlarda görevlendirdiği öğrenildi.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Liyakati esas alın. Yakınlarınızı belediyelerde işe yerleştirmeyin" açıklamasının gerçeği yansıtmadığı ispatlandı. Beşiktaş Belediyesi'nin; İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yöneticilik yapan CHP'li isimleri, belediye bünyesinde farklı departmanlarda görevlendirdiği ortaya çıktı.



LİYAKAT GİTTİ, KADROLAŞMA GELDİ
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri öncesi "liyakat" vurgusu yapan CHP, kadrolaşmada çığır açtı. SABAH ise 17 yıldır CHP tarafından yönetilen Beşiktaş Belediyesi'ndeki akıl almaz kadrolaşmayı gözler önüne serdi.



Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Polat, CHP Zeytinburnu İlçe Başkanı Metin Doğan ve CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik'e Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri A.Ş.'de kadro tahsis etti. CHP Bahçelievler İlçe Kadın Kolu Başkanı Semiha Çetinkaya ve CHP Bahçelievler İlçe eski Başkan Yardımcısı Zelal Kıran'a da aynı belediyede kadro verildi.



HEM HUZUR HAKKI HEM MAAŞ
Beşiktaş Belediyesi'ndeki bankamatik furyası, meclis üyelerine kadar uzandı. Bahçelievler Meclis Üyesi Temel Polat ve Ufuk Emre Bektaş'ın Beşiktaş Belediyesi'nin Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevlendirildiği öğrenildi. Polat ve Bektaş'ın; Bahçelievler Belediyesi'ndeki komisyon toplantılarından huzur hakkı, Beşiktaş Belediyesi'nden ise her ay maaş aldığı bildirildi.



İŞE GİTMEDEN 6 BİN LİRA MAAŞ
Bahçelievler Belediye Meclisi'nde komisyonlar dahil ayda en az 3 toplantının yapıldığı, CHP'li Ufuk Emre Bektaş ve Temel Polat'ın ise bir yılda 36 gün boyunca işe gitmeden 6 bin TL civarında maaş aldığı ifade edildi. Hacı Bektaş Veli Derneği'nin başkanlık görevini de üstlenen Ufuk Emre Bektaş'ın düğününde nikah şahitliğini CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu yaptığı öğrenildi.



O GÖRÜNTÜLERİ SABAH YAYINLADI
SABAH, 29 Ocak tarihli, "Yakanda rozetin yoksa İBB'den sana ekmek yok" başlıklı haberinde, İstanbul'da yürütülen kadrolaşmanın görüntülerini yayınlamıştı. İstanbul'da 70 bine yakın kişi İBB'de işe girebilmek için sıra beklerken, büyükşehir belediyesinde istihdam edilen kadroların Millet İttifakı'nın unsurları arasında bölüştürüldüğü ortaya çıkmıştı.

İstanbul il teşkilatlarından kaç kişinin belediye kadrosuna alınacağı CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın itirafıyla gözler önüne serilmişti. Özgür Nas, partisinin değerlendirme toplantısında yaptığı açıklamada, "Çoğumuz biliyor. İlçe başkanları da biliyor. 100 kişi alınıyorsa CHP'den 35, İYİ Parti'den 15, Diğerleri (HDP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'yi ima ediyor) 15, İBB kariyer üzerinden ise 20-25 gidiyor." ifadelerini kullanmıştı.

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