Coronavırüs, Türkiye'ye sıçradı. Devlet hemen önlem aldı. Vatandaşlar ise virüsü çok umursamadı. Coronavirüs salgını nedeniyle 'evde kal' uyarıları yapılıyor. Ancak bazı İstanbullular dün havanında da güzel olmasını fırsat bilerek Belgrad Ormanı'na akın etti. Uzun araç kuyrukları oluştu. Mangal yapanlar da 'pes artık' dedirtti. Piknik masalarında yanlarında getirdikleri yiyecekleri tüketen ve sohbet edenlerin sosyal mesafeyi de korumadıkları görüldü.
BANKLARDA YER KALMADI
GELİN-DAMAT GEZDİ
OTOPARKLAR DOLDU TAŞTI
BANKLARDA YER KALMADI
GELİN-DAMAT GEZDİ
OTOPARKLAR DOLDU TAŞTI
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.