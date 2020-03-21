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Coronavirüs salgını rağmen 'na akın ettiler

Coronavırüs, 'ye sıçradı. Coronavirüs salgını nedeniyle ‘evde kal’ uyarıları yapıldı. Buna rağmen soluğu ’nda aldı. Mangal yakıp keyif yaptı.

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Pes artık
Coronavırüs, 'ye sıçradı. Devlet hemen önlem aldı. Vatandaşlar ise virüsü çok umursamadı. Coronavirüs salgını nedeniyle 'evde kal' uyarıları yapılıyor. Ancak bazı dün havanında da güzel olmasını fırsat bilerek 'na akın etti. Uzun araç kuyrukları oluştu. Mangal yapanlar da 'pes artık' dedirtti. Piknik masalarında yanlarında getirdikleri yiyecekleri tüketen ve sohbet edenlerin sosyal mesafeyi de korumadıkları görüldü.




BANKLARDA YER KALMADI




GELİN-DAMAT GEZDİ



OTOPARKLAR DOLDU TAŞTI

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