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Son dakika: duyurdu: 65 yaş üstü vatandaşların ları sınırlandırıldı

: "Saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları sınırlandırılmıştır"

  • Güncel
  • 21.03.2020 19:17
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  • Son Güncelleme: 21.03.2020 19:22
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65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma sınırı!

: "Saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları sınırlandırılmıştır"

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