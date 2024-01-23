SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 23 Ocak 2024, 12:08 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024, 12:15

İstanbul'da sahte içki operasyonu: 10 bin 966 şişe sahte içki ele geçirildi

İstanbul'da dün Başakşehir ve Bayrampaşa’da düzenlenen operasyonlarda, çeşitli markaların taklit edildiği 10 bin 966 şişe sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, piyasaya sahte içki satma hazırlığında olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, Bayrampaşa ve Başakşehir'de sahte alkollerin bulunduğu iki depo tespit etti.

Emniyet ekiplerince yaklaşık 1 ay süren takibin ardından dün iki ilçede depolara düzenlenen operasyonlarda, piyasa değeri 8 milyon lirayı bulan, paletlere yüklenmiş koliler halinde 10 bin 966 şişe sahte içki ve 11 bin etiket ele geçirildi.

Baskınlarda eğlence mekanlarına pazarlanan sahte içkilerle bağlantılı oldukları tespit edilen F.Ö., M.Ş. ve G.Ş. adlı 3 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem yapılırken, ele geçirilen çeşitli markaların taklit edildiği sahte içkiler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi üzerindeki yerleşkesinde sergilendi.

SIRADAKİ VİDEO
Zeytinburnu'nda kan donduran olay! Baltayla kafasını kesti, balkondan sokağa attı! Sansürsüz görüntüyü görenlerin kanı dondu!
23.01.2024Salı
SON DAKİKA ZEYTİNBURNU CİNAYET HABERİ: Balta ile kafasını kesip balkondan attı!
23.01.2024Salı
DEM'den CHP ile 'ortak komisyon' itirafı! Özgür Özel ve İmamoğlu'na 'Başak Demirtaş'lı kıskaç... "İstediklerimizi yapın yoksa..."
23.01.2024Salı
23 Ocak 2023 HAVA DURUMU 🌦️ Meteoroloji'den 10 ile sarı kodlu uyarı! Don, buzlanma, çığ tehlikesi... ❄️ Bugün hava nasıl olacak?
23.01.2024Salı
Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet operasyonunda bilirkişi raporu ortaya çıktı! 60 milyona tabut satmışlar! Yıkım kararı talep edildi
23.01.2024Salı
Bunlar da Var
EMEKLİYE EK ZAM: Ek ödemeler nasıl hesaplanacak? Hangi emekli ne kadar maaş alacak? 02:24
Emekliye ek ödemeler nasıl hesaplanacak? Hangi emekli ne kadar maaş alacak?
23.01.2024Salı
Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel kavgasında yeni perde! Kemal Kılıçdaroğlu’ndan destek istedi reddi yedi 00:45
Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel kavgasında yeni perde! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan destek istedi reddi yedi
23.01.2024Salı
ABD ve İngiltere Yemen’de Husileri vurdu! 01:18
ABD ve İngiltere Yemen'de Husileri vurdu!
23.01.2024Salı
🕵️ Atv Canlı Yayın 🔴 Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü program 📡 Youtube izle 🔴 23 Ocak 2024 📺 00:36
🕵️ Atv Canlı Yayın 🔴 Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü program 📡 23 Ocak 2024 📺
23.01.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA