Haberler Haber Videoları İstanbul'da otobüs seferleri iptal mi? Esenler-Harem-Dudullu ve tüm cep otogarlarından şehirler arası otobüs seferleri durduruldu

İstanbul'da otobüs seferleri iptal mi? Esenler-Harem-Dudullu ve tüm cep otogarlarından şehirler arası otobüs seferleri durduruldu

İstanbul'da otobüs seferleri iptal mi? Esenler-Harem-Dudullu ve tüm cep otogarlarından şehirler arası otobüs seferleri durduruldu
11.03.2022 09:50

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İstanbul güne karla uyandı. Gece yağışı artıran kar İstanbul'da hayatı olumsuz etkilerken trafik durma noktasına geldi, araçlar yolda kaldı. Şehre giriş çıkışlar durduruldu. Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarından şehirler arası otobüs seferleri durduruldu.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Anadolu ve Trakya istikametinden İstanbul'a TIR ve kamyonların girişlerinin yasaklandığını duyurdu.

Yerlikaya, İstanbul içindeki TIR ve kamyonlarının ise, ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkışlarına izin verilmeyeceğini belirtti.

Hareket halindeki bu araçların ise, en yakındaki park alanına gitmesi istendi.

Vali Yerlikaya Twitter'dan yaptığı açıklamada; "Kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden TIR ve kamyonların ilimize girişi durdurulmuştur.

İkinci bir duyuruya kadar; İstanbul içinde bulunan TIR ve kamyonların trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir. Hareket halindeki bu araçların en yakın park alanları ve Otoyol Hizmet Tesislerinde (OHT) beklemeleri gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Yerlikaya, Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki otobüslerin çıkışlarının durdurulduğunu açıkladı

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

"07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)."

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