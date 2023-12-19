İstanbul'da ilçe pazarlığı! DEM Parti "PKK" CHP'den nereleri istiyor?

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13 yıldır oturduğu Genel Başkanlık koltuğundan eden Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ikilisi "değişim" dese de aynı siyaseti izlemeye devam ediyor.

SELO'YA KAVALA'YA SELAM ÇAKTI TÜRKİYE DÜŞMANININ ELİNİ ÖPTÜ

Öyle ki Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nu devirdiği kurultayda HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a ve Gezi'nin finansörü Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'ya selam çaktı.

Özel takip eden süreçte DEM/HDP'li Pervin Buldan ile birlikte İstanbul Kadıköy'de operaya giderek Türkiye'yi işgalcilikle suçlayan Pervin Chakar'ın elini öptü.

Rezilliği daha da ileri boyuta taşıyan CHP'nin yeni genel başkanı "Onurumdur gururumdur" diyerek Türkiye düşmanı Pervin Chakar'ın elini öpmesini savundu.

ÖZGÜR ÖZEL AYAKLARINA GİTTİ

Daha sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı konumunda bulunan HDP/DEM'i ziyaret etti.

Özgür Özel'in DEM ziyareti sonrası Özgür Özel, Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları açıklama yaptı.

ÖZGÜR ÖZEL'E EŞ BAŞKAN GÖNDERMESİ

DEM Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları Özgür Özel için, "CHP'nin Eş Başkanı diyesim geldi..." ifaelerini kullanarak güldü. Bilindiği üzere Özgür Özel İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında savuruluyor. Ekremci kalemşorler her fırsatta Ekrem İmamoğlu'nun "fiili eş başkan" ilan ediyor.

Özgür Özel'in DEM/HDP ziyareti "Eş başkan" meselesiyle gündeme gelirkin işin bir de pazarlık boyutu var. DEM CHP'den nereleri istedi? CHP ne vadediyor? Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdülkadir Selvi iki parti arasında pazarlığa ilişkin kulis bilgileri paylaştı.

PKK CHP'DEN NERELERİ İSTİYOR

Selvi "PKK, CHP'den batıda belediye başkanlığı istiyor" diyerek şunları yazdı:

İYİ Parti desteğini kaybeden Ekrem İmamoğlu, PKK'nın siyasi uzantısı olan DEM'le anlaşıyor. İmamoğlu'nun bir eli de TİP'in üzerinde.

DEM partisi hafta sonu Ekrem İmamoğlu'nun elini rahatlatacak bir karar aldı. Parti Meclisi'nden, "Türkiye'nin batısında ortak mücadeleyi verecek, kent uzlaşısı zeminini oluşturmayı öncelikli görev olarak görüyoruz" kararı çıktı.

KANDİL'İN STRATEJİSİ

Kandil, Cumhurbaşkanlığı seçiminde tüm stratejisini Erdoğan'ı tasfiye üzerine kurmuştu. Ümit Özdağ'la yapılan gizli protokole rağmen Kandil Kılıçdaroğlu'na desteğini sürdürdü. Başarılı olamadı. Yerel seçimlerde CHP ile ittifak kararlarından da anlaşıldığı gibi Kandil, Erdoğan'ı kaybettirme stratejisini sürdürüyor. Bakalım Kandil'in dediği mi olacak yoksa Türk milletinin istediği mi?

14 Mayıs seçimlerinden sonra PKK'nın siyasi uzantısı olan partiler, bu kez açık ve şeffaf bir işbirliği olacak demişlerdi. Bakalım bu kez ilkelerini koruyup Özgür Özel'le bir protokol yapacaklar mı, yoksa gizli pazarlıkları mı tercih edecekler?

DEM, BELEDİYE İSTİYOR

İster açık olsun ister gizli pazarlık DEM'in CHP'ye vereceği destek karşısında ilçe belediye başkanlığı istediği söyleniyor. Siyasi kulislerde konuşulduğuna göre; DEM'in sadece İstanbul'da değil, Ankara, İzmir, Aydın ve Antalya'da da ilçe belediye başkanlıkları talep ettiği ifade ediliyor.

ESENYURT VE SULTANGAZİ

DEM'in Ekrem İmamoğlu'na destek karşılığında İstanbul'da iki belediye başkanlığı istediği konuşuluyor. Biri Esenyurt, diğeri Sultangazi. Ancak görüşmeler sonucunda sadece bir belediye başkanlığı verilir ise Esenyurt'u tercih edeceği ifade ediliyor. DEM neden İstanbul başta olmak üzere bölgeye göre daha batıda yer alan Ankara, Antalya ve Adana'da belediye başkanlığı talep ediyor?

Çünkü DEM, Batı dünyasına sadece bir bölge partisi olmadığını, Türkiye'nin batısında da belediye başkanlıkları kazandığını göstermek istiyor. Tabii bir de geçen seçimde taban tarafından eleştirildiği için bu kez bir şey almadan destek vermedik, ilçe belediyesini aldık demek istiyor.

TİP NEREYİ İSTİYOR?

CHP'de ittifak görüşmelerini Ekrem İmamoğlu yürütüyor. Özgür Özel'in gelişmelerden daha sonra haberi oluyor. Muharrem İnce görüşmesi bunun tipik bir örneğiydi.

TİP'le müzakereleri de Ekrem İmamoğlu yürütüyor. TİP son seçimde İstanbul'da yüzde 4 oy alıp milletvekili çıkarmıştı. İmamoğlu açısından bu önemli bir destek. Hele İYİ Parti'yi kaybettikten sonra.

ADALAR'I İSTİYOR

TİP'in de ilçe belediye başkanlığı talebi olduğu söyleniyor. Şişli'yi, Beşiktaş'ı isteyebilir ama TİP'in Adalar'ı talep ettiği söyleniyor. CHP bol kepçe dağıtan bir parti olduğu için herkesin gözü açıldı. Ümit Özdağ'ın, MİT Başkanlığı ve üç bakanlık kopardığı, yüzde 1 oyu bile olmayan partilerin 39 milletvekilliği aldığı bir partiden TİP, Adalar Belediye Başkanlığı'nı istemiş çok mu?

Seçimlere giderken Ekrem İmamoğlu açısından artılar ve eksiler söz konusu. Süreç içerisinde bunları daha çok tartışacağız. Ben bu aşamada PKK'nın siyasi uzantısı olan DEM'in ne getirip, ne götüreceğine dikkat çekmek istiyorum. İmamoğlu, farklı bir CHP'li profili çizdiği için Eyüp Sultan'da Yasini Şerif okuyan birisi olarak milliyetçi, muhafazâkar kesimden oy aldı. Karadenizlilerin desteği ise seçimi kazanmasını sağladı. Geçen seçimde de HDP'nin destiğini almıştı ama İYİ Parti şemsiye gibi koruyucu bir özellik görmüştü.

PKK GÖLGESİ

Bu kez İYİ Parti kalkanı yok. CHP ile PKK'nın siyasi uzantısı ittifak yapacak. Kandil'in desteği Kılıçdaroğlu'na kaybettirmişti. Ekrem İmamoğlu da PKK gölgesi altında kampanya yürütmek zorunda olacak. HDP uzantısı partilerin İstanbul'daki oy oranı yüzde 8. Bu azımsanmayacak bir oran. Bu DEM'in firesiz oy vermesini sağlar ama milliyetçi, muhafazakâr ve Karadenizli seçmen üzerinde nasıl bir etki yapar? İmamoğlu, DEM partisinden yüzde 8 oy beklerken, PKK'dan rahatsız olan kesimleri ürkütür mü? Ekrem İmamoğlu'nun bunu iyi hesap etmesi gerekiyor.

İYİ PARTİ'YE ÜÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır derler. Cumhurbaşkanlığı seşiminden hemen sonraydı, 17 Ağustos tarihinde HDP'nin iki ilçe, İYİ Parti'nin ise üç ilçe istediği kulisini CNN Türk canlı yayınında paylaşmıştım. DEM şimdi bu iki ilçeyi istiyor. Nasıl bir uzlaşıya varırlar orasını bilemem. Madalyonun bir de İYİ Parti cephesi vardı. İYİ Parti'den istifa eden eski İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, Ekrem İmamoğlu'nu desteklemeleri karşılığında üç belediye başkanlığı sözünü aldıklarını açıkladı. Buğra Kavuncu'nun, "Beşiktaş'ı bile verseler işbirliği yapmayacağız" dediğini söyledi. İYİ Parti, Meral Akşener'in oturduğu Üsküdar'ı, Şile'yi ve bir de CHP'nin banko kazanacağı bir belediyeyi istiyordu. Beşiktaş işi oradan çıktı."

DEM CHP'DEN BELEDİYE İSTİYOR

Görüşmede yerel seçimlerde ittifak için pazarlık yapıldı. DEM Eş Başkanı Tuncer Bakırhan "İttifak olacaksa açık şeffak olacak" ifadeleriyle CHP'ye şart koşmuş Özgür Özel de "Görüşmelerin kamuoyundan saklanmaması gibi talebini makul ve mantıklı buluyorum" diyerek şartı kabul etmişti.

Özel kayyuma karşı olduğunu belirterek bu meselede de HDP/DEM'e tam destek veriyor. Ancak HDP/DEM 2019'daki gibi kayıtsız şartsız vermeyecek parti yönetimi başta İstanbul, Mersin ve Adana başta olmak üzere CHP'den ilçe talebinde bulunacağı konuşuluyor.