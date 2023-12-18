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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023, 18:34 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023, 18:58

Akrobatik hareketlerle ölümle dans kamerada! 🚨 Üsküdar Çamlıca Tüneli'nde Motosikletli Magandaların Tehlikeli Oyunu videosu izle🏍️

Üsküdar Çamlıca Tüneli'nde akrobatik hareketlerle ölümle dans kameraya yansıdı. Bir motosiklet sürücüsü, seyir halindeki motosikletin selesinde basarak ayağa kalktı. Hem trafiği tehlikeye atan hem de kendi canını hiçe sayan sürücü, kollarını da açarak uzun süre bu şekilde ilerledi. Bir başka motosiklet sürücüsü de motosikletini tek tekerlek üzerine kaldırarak ilerledi. Yapılan tehlikeli hareketler ise arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İşte o anlar...

Üsküdar Çamlıca Tüneli'nde iki motosiklet sürücüsün seyir halinde tehlikeli hareketler yaptığı anlar, kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Üsküdar Çamlıca tünelinde meydana geldi. Vatandaşlar tarafından çekilen görüntülere göre, bir motosiklet sürücüsü, seyir halindeki motosikletin selesinde basarak ayağa kalktı. Hem trafiği tehlikeye atan hem de kendi canını hiçe sayan sürücü, kollarını da açarak uzun süre bu şekilde ilerledi. Bir başka motosiklet sürücüsü de motosikletini tek tekerlek üzerine kaldırarak ilerledi. Yapılan tehlikeli hareketler ise arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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