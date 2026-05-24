Esenyurt'ta motokurye kazası kamerada: İETT otobüsüne arkadan çarptı!

Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2026 16:01

İstanbul Esenyurt Firuzköy Bulvarı'nda dün öğle saatlerinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan bir motokurye, bir anlık dikkatsizlik sonucu hemen arkasından ilerlediği İETT otobüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolünü kaybeden motosikletli, otobüsün altına girerek sıkıştı.

İtfaiye Zamanla Yarıştı

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşayarak durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otobüsün altında kalan talihsiz kuryeyi kurtarmak için hızla çalışma başlattı. Ekiplerin kurtarma mesaisi sürerken, olay yerine gelen bir yakını ise acı içinde kıvranan yaralı motosikletliyi elini tutarak sakinleştirmeye çalıştı.