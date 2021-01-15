Müge Anlı'da aranan Hamdi Kılıç'tan son dakika haberi geldi. 52 gündür kayıp olan Hamdi Kılıç cinayete mi kurban gitti yoksa intihar mı etti? 70 yaşındaki Hamdi Kılıç'ın şüpheli ölümüne dair kızı ve ailesi Atv canlı yayınında konuştu. Eşini kaybettikten sonra Sakine Akdeniz adında bir kadınla yaşadığı ve tüm parasını bu kadına hesabına geçirdiği iddia edilen Hamdi Kılıç'ın cesedinin ulunduğu ağaç bakın nerede çıktı...

Hamdi Kılıç kayıp olarak aranıyordu, İzmir'de çiftlik evinden kaybolmuştu. 70 Yaşındaki adamın acı sonu... Hamdi Kılıç 52 gün sonra sevgilisinin evinin yakınında ağaçta asılı olarak bulundu. Hamdi Kılıç'ın ölümü araştırılıyor...

Müge Anlı'daki Hamdi Kılıç'ın cesedi ağaçta asılı bulundu! Son dakika gelişmesine göre o ağaç bakın nerede çıktı...24 Kasım 2020 tarihinden beri kayıp olan Hamdi Kılıç'ın 70 yaşında olduğu ve hanımını kaybettikten sonra Sakine Akdeniz adında bir kadınla yaşadığı ve tüm parasını bu kadına hesabına geçirdiği iddia edilmişti.

3 aydır kayıp olan 70 yaşındaki Hamdi Kılıç'ın yakınları Müge Anlı'ya başvurarak yardım istemişti. Aylardır aranan yaşlı adamın sevgilisi tarafından öldürüldüğü düşünülüyordu. Müge Anlı bugünkü yayında Hamdi Kılıç'ın ölü halde bulunduğunu açıkladı.