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İstanbul'a yeni taksiler geliyor! Nakit ödeme yok!
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İstanbul'a yeni taksiler geliyor! Nakit ödeme yok!

Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2024, 09:15 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2024, 09:15

Bakan Uraloğlu’nun İstanbullular için açıkladığı 2.500 yeni taksi kararı UKOME’de kabul edildi. Dijital uygulamalarla hizmet verecek araçların, tepe lambaları bulunmayacak...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıkladığı İstanbul'a 2 bin 500 yeni taksi sistemi, dün UKOME toplantısında oy birliğiyle kabul edildi.

NAKİT ÖDEME YOK
Uygulama kapsamında hizmete girecek 2 bin 500 taksinin yalnızca İBB lisanslı dijital taksi çağırma uygulamalarıyla hizmet vererek yoldan yolcu alamayacağı, ödemelerin kredi kartı ve İstanbulkart ile alınacağı, taksi renk ve tasarımının yolcuların dijital taksileri fark edebileceği şekilde yapılacağı belirlendi. Taksi ihaleleri ve uygulamanın tarihinin de İBB meclisinde görüşülerek belirleneceği öğrenildi.

GÜVENLİK ÖN PLANDA
Hazırlanan yeni sistemde taksi araçlarında tepe lambası bulunmayacak. Yolcu alımı uygulama veya entegre taksi durakları üzerinden yapılacak. Teklifte, bu sistemde, araç tipinin ayırıcı renk ve farklı tasarımda T plakalı taksi olması da yer aldı. Yeni taksilerin içerisinde ayrıca güvenlik bölmesi de bulunacak. Yeni sistemle birlikte yolcu açısından kaliteli hizmet sağlanması hedefleniyor.

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