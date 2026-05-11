Eskişehir'de elektrikli bisikleti böyle çaldı | VİDEO

Kentte binalara dadanan ve 150 bin liradan fazla zarara yol açan hırsızlık şüphelisi, güvenlik kameraları sayesinde kıskıvrak yakalandı.

Eskişehir'de apartman sakinlerini canından bezdiren hırsızlık serisi, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin titiz çalışmasıyla son buldu. Farklı zamanlarda meydana gelen ve toplamda 152 bin 300 liralık zarara yol açan 6 ayrı hırsızlık olayını inceleyen ekipler, güvenlik kameralarından zanlının izini sürdü.

Binaya Girip Gözüne Kestirdiğini Çaldı

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin apartmanlara rahat bir şekilde girdiği ve özellikle elektrikli bisiklet ile garajlardaki değerli eşyaları hedef aldığı görüldü. Yapılan kimlik tespiti çalışmalarında, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şahsın, halihazırda 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü İ.D. olduğu belirlendi.

Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi

Asayiş ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan İ.D., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarının delil olarak sunulduğu mahkemede, zanlı "hırsızlık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

