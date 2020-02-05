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Sabiha Gökçen'de Pegasus uçağı pistten çıktı! İşte uçağın pistten çıktığı o anlar

Sabiha Gökçen'de Pegasus uçağı pistten çıktı! İşte uçağın pistten çıktığı o anlar

05.02.2020 21:34

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Pegasus firmasına ait bir uçak pistten çıktı. Olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken İstanbul valisi Ali Yerlikaya yaptığı son açıklamada 120 kişinin hastaneye kaldırıldığını ifade etti. Uçağın pissten çıktığı anın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde uçak sert bir şekilde yere iniyor ve ön iniş takımı bir anda yok oluyor. İşte o anlar...


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